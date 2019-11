FOTO - Pixabay

Pražané jsou bohatí, mohou splácet víc

Průměrná měsíční splátka hypotéky v Praze je o 5000 korun vyšší než v ostatních regionech. Rozdíly se navíc prohlubují, když měsíční splátka v Praze meziročně stoupla o 35 procent, zatímco ve zbytku republiky o 18 procent.

Vyplývá to z analýzy dat o návštěvnících srovnávacího portálu Ušetřeno.cz, kteří jeho prostřednictvím zažádali o hypotéku. Zpřísnění podmínek pro žadatele o hypotéky z loňského října mělo podle analýzy zásadní dopad na realitní trh. Průměrná hodnota nemovitosti v hlavním městě meziročně vzrostla o 1,115 milionu – na 5,455 milionu korun. Naproti tomu ve zbytku republiky je nárůst o 240 000 Kč na 3,086 milionu korun.

Celkový rozdíl v cenách nemovitostí mezi Prahou a regiony byl v době zavedení změn ČNB asi 1,5 mil. Kč, o rok později jsou již nemovitosti v Praze v průměru o 2,3 mil. Kč dražší než jinde ČR. Z nich je největší rozdíl v Libereckém kraji, kde meziročně narostla cena o 780 000 Kč. Naopak Jihočeský kraj zaznamenal pokles průměrné ceny nemovitostí o 600 000 Kč.

Průměrná částka, kterou české domácnosti měsíčně platí za hypotéku, činí 8930 Kč. Obyvatelé Prahy splácejí v průměru 13 016 Kč měsíčně, zatímco lidé v ostatních regionech 8012 Kč měsíčně. Celorepublikově jde o meziroční nárůst o 24 procent.

Pražané mají na hypotéku naspořeno v průměru o 720 000 Kč více než lidé v ostatních regionech. Celorepublikový rozdíl mezi cenou nemovitosti a hypotéky se letos v říjnu dostal na stejnou úroveň, na jaké byl loni v říjnu po zavedení přísnějších podmínek, a sice jeden milion korun. Poměrně zásadní změny nastaly v Praze z hlediska věku žadatelů o hypotéku. Zatímco ve zbytku ČR se věk žadatelů drží na hranici 40 let, v Praze klesl ze 39 let v době zavedení změn ČNB až na 33,5 roku letos v říjnu. »V Praze se začíná projevovat nový trend, kdy o hypotéku žádají mladší ročníky. Mnohdy jde o žadatele s nadprůměrnými platy, kteří se do Prahy stěhují díky získání atraktivní pracovní nabídky,« upozornil analytik Ušetřeno.cz Daniel Gorol.

(ku)