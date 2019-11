Vláda chce rozprodat státní rezervy kovů

Sněmovní hospodáři minulý týden odmítli schválit návrh rozpočtu Správy státních hmotných rezerv na příští rok. Nelíbí se jim záměr vlády prodat zásoby kovů ze státních rezerv v objemu 2,2 miliardy korun.

Náš list o tom informoval Leo Luzar (KSČM), který diskusi o této věci v hospodářském výboru inicioval. Správa státních hmotných rezerv schraňuje různé komodity pro případ krizových stavů – záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin. Ve skladech drží zásoby ropy, leteckého petroleje, potravin a léků atd.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce vzácné kovy (olovo, hliník, měď) z rezerv rozprodávat, jejich držení považuje za překonaný koncept, a erár už pro příští rok počítá s příjmem 600 mil. Kč a pro rok 2021 s 1,6 mld. Kč. Nemusí to však být jednoduché. »Státní hmotné rezervy jsou v podstatě skladník – hlídají a kontrolují, aby ve skladech bylo vše v pořádku a byly dodržovány předpisy, týkající se skladování státních rezerv. O kovech rozhodují ministerstva, která je tam mají uložena. Jsou to tzv. strategické kovy podléhající rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která určuje, kde jaké materiály budou uloženy v rámci krizových řízení,« zdůraznil Luzar. Když debatu o (ne)potřebnosti ve výboru otevřel, většina poslanců se přidala na jeho stranu. O důležitosti kovů v rezervách státu v minulosti diskutovala i Evropská komise. Zpráva komisaře Guntera Verheugena z roku 2008 říká, že státy EU si uvědomily zranitelnost při zásobování barevnými kovy a měly by držet jejich zásoby.

Premiér Andrej Babiš (ANO) však tvrdí, že opozice z toho udělala »absolutně neuvěřitelný příběh«. »Není to žádný zlatý poklad, který chceme likvidovat,« řekl novinářům. Strukturu státních hmotných rezerv je podle něj třeba zrevidovat. Nejde o první plán na prodej kovů ze státních zásob. Už v krizi před 11 lety vláda rozhodla kovy až na jeden druh vyprodat. Ze získaných peněz SSHR nakoupila ropu a ropné produkty. O dva roky později však MPO rozhodlo o vrácení kovů do rezerv, a tak je stát opět nakoupil.

Rozprodat, co se dá zpeněžit

»Nechceme zasahovat do ropných zásob. Začínáme zpochybňovat kovy, jestli jejich struktura odpovídá tomu, co se tam píše. A podívejme se na to, co by se z toho dalo zpeněžit,« podotkl ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). »A také se podívejme, jestli tam ty kovy po 47 letech na skladě jsou,« doplnil Babiš. Předpokládaný objem kovů na prodej představuje asi 1600 kamionů.

»Každé ministerstvo má krizový plán, který říká, že v případě krize musí stát být schopen zabezpečit fungování obrany a fungování země. Krizové plány schvaluje vláda na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, což je nejvyšší orgán bezpečnosti země. Tyto krizové plány jsou závazné a je v nich stanoveno, kolik čeho má být skladováno apod.,« zdůraznil Luzar. Při jednání výboru se zeptal předsedy SSHR Pavla Švagra, zda rozprodej kovů schválila Bezpečnostní rada státu, pokud ne, je to obrovské porušení bezpečnosti státu. Výbor jednání přerušil, protože Švagr, správce státních hmotných rezerv, nevěděl, zda rozprodej bezpečnostní rada projednala. Ta ovšem zasedne až 9. prosince.

Sklady rozmístěné po celé ČR čeká inventura

Desítky skladů se strategickými rezervami nyní čeká audit. MPO chce zjistit, že v nich jsou skutečně rezervy za 30 mld. Kč. Kontrolovat se mají třeba i zásoby potravin. »Chceme, aby se zapojily i další resorty. Chci vědět, jestli je nutné mít v zásobách například určitý typ konzerv nebo třeba máslo,« nechal se slyšet Havlíček. Chce zjistit, co je pro strategické zásoby stále klíčové a co už je překonané a zbytečné.

Podle Švagra se seznam krizových plánů aktualizuje každé dva roky, kdy ministerstva potvrzují, jaké zásoby se mají v rezervách skladovat. Správa hmotných rezerv nesouhlasí s tím, že většina kovů leží ve skladech padesát let, byla pořízena průběžně už v 21. století. »Předpokládám, že Bezpečnostní rada státu k tomu zaujme stanovisko. Hovoří se např. o tom, že bychom ve výhledu měli mít potravinovou bezpečnost kolem 15 dní, což nyní zdaleka nedosahujeme,« uvedl Luzar.

Rozpočet SSHR se proti letošku sníží o 117 milionů na 2,581 mld. Kč. Původní rozpočtový rámec na příští rok byl 2,7 miliardy korun. Pokles výdajů je podle Švagra dán škrtem výdajů na pořízení a modernizaci státních hmotných rezerv téměř na nulu. Původní výhled na příští rok přitom počítal s částkou 123 milionů korun. Hospodářský výbor Sněmovny proto minulý týden v doprovodném usnesení vyzval vládu, aby příjmy z prodeje strategických zásob SSHR byly účelově vázány pro budoucí obnovu strategických zásob a požadavků na SSHR.

(ku)