Ilustrační FOTO - Pixabay

Korupce stále představuje velký problém

Korupce je pro tuzemské podnikatele a manažery stále věcí běžné praxe. Pro 81 procent z nich představuje rozšířený jev a čtyři z deseti ji považují za překážku v podnikání. Vyplývá to z průzkumu společnosti EY ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Na 35 % tuzemských podnikatelů a manažerů uvedlo, že bez úplatku není možné získat veřejnou zakázku. Po každém pátém respondentovi byl v souvislosti s veřejnou zakázkou požadován úplatek.

»Takto negativní vnímání korupce je často kritizováno za to, že neodráží skutečný stav věcí, ale v podstatě kopíruje názory médií. Přesto uvedené výsledky reprezentují celkovou atmosféru v podnikatelském sektoru, což má reálný dopad na rozhodování v konkrétních situacích, a tím pádem na úroveň etiky v podnikání. Očekávání zkorumpovanosti může zvyšovat vlastní ochotu uplácet,« řekl partner oddělení forenzních služeb EY pro ČR a Slovensko Tomáš Kafka.

Takzvanou velkou korupci, tedy korupci u veřejných zakázek a vazeb mezi podnikateli a politickou sférou, označuje za překážku 30 % dotazovaných. Drobnou korupci v úřednické sféře považuje za překážku 23 % respondentů. Pro 49 % jsou stejně zatěžující.

Při bilanci protikorupčního úsilí vlády za posledních pět let převažuje názor, že se nijak nezměnilo (50 %), 29 % respondentů se domnívá, že se zvýšilo, a podle 21 % se snížilo. »Od průzkumu asociace v roce 2010 se situace zlepšila, ale korupce stále představuje významný problém, který brzdí naši ekonomiku. Ve světě se přitom korupce velmi aktivně potírá,« podotkl Kafka.

»Podnikatelé vidí, že vyšetřování a soudní proces řady složitých korupčních kauz se řeší mnoho let a na konci často chybí jasný exemplární trest,« posteskl si manažer oddělení forenzních služeb EY Radim Bureš.

Pozitivní posun proti roku 2010 nastává v získávání zakázek, když 90 % uvádí, že je možné získat zakázku v soukromém sektoru bez provize či úplatku (v roce 2010 to bylo 74 %). U státních zakázek je to 65 % (v roce 2010 to bylo 30 %).

(ici)