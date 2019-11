Bezpečná jízda

Poslední dobou přibývá dopravních nehod. Bohužel jsou fatální. Ztráta lidských životů a těžká zranění jsou denní bilancí. Nehoda linkového autobusu na Slovensku je hrozivým mementem - dvanáct mrtvých a vážně zranění. Všichni cítíme s pozůstalými a zraněným přejeme uzdravení.

Vyšetřování jistě odhalí viníka, ale nevrátí to nejdražší, co máme – život. V naší republice začínají příslušné instituce řešit nová pravidla v autoškolách. Velmi bych se přimlouvala i za zvýšení prevence. Nepodceňujme ani technický stav vozidel, stav pneumatik, brzd. To vše může ohrozit naši bezpečnost. Za volant usedají čím dál mladší lidé. Odborníci doporučují, aby první jízdy absolvovali pod dozorem zkušeného řidiče. Dalším tématem je vrácení dopravní výchovy do škol. S oběma návrhy lze bezvýhradně souhlasit. K bezpečné jízdě rozhodně nepatří porušování pravidel silničního provozu. Týden stará nehoda na Znojemsku má pět obětí, je jednou z nejhorších. Co prožívají příbuzní obětí, je hrozivé. Proto když usedneme za volant, neriskujme a nespěchejme. Důležité je dojet bez nehody do cíle své cesty.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny