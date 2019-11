Jak rok 1989 přinesl lidem práci…

Máme za sebou oslavy výročí 17. listopadu. Pohříchu s akcentem roku 1989, kdy začalo poklidné předání moci, a nikoli s důrazem na rok 1939, kdy skutečně umírali lidé a kdy nacistická zvůle připravila o život devět studentů, kteří by jinak měli de facto vše před sebou, a přes tisíc jich importovala do koncentračního tábora. Ponechme tuto disbalanci stranou. Už to zmiňovali mnozí lidé v komentářích v našem deníku.

Já bych se chtěl pozastavit ještě nad jednou důležitou věcí. Po Praze se rozmnožily »sametové« lavičky. Ne tedy (zatím) věnované Václavu Havlovi (který právě v dalších listopadových dnech roku 1989 začal se svým veřejným lhaním, přitom sám tvrdil, že »pravda a láska musejí zvítězit nad lží a nenávistí«). Ony lavičky obsahují slova, vážící se k tzv. sametové revoluci. Mezi termíny jako »svoboda«, »volby«, »demokracie« se objevuje i pojem »práce«. Vždy se chlubím svému okolí, že dobře vidím, ale tentokrát jsem začal vážně přemýšlet o tom, zda nenavštívím naši dobře známou optičku. To myslí objednavatelé, kteří dnes bohužel vládnou hlavnímu městu, seriózně? Vždyť před rokem 1989 měl práci každý a po Listopadu začala obří nezaměstnanost, o které přitom Václav Havel tvrdil, že touto hrozbou jen »straší komunisté«. Jednu dobu byl bez práce každý desátý občan ČR, a to přitom mluvíme jen o nezaměstnanosti registrované! Jak si tedy vysvětlit slovo »práce« ve spojení s Listopadem? Asi jako když budete chtít zařadit v encyklopedii lva mezi býložravce…

Když nad tím ale přemýšlím, ona i ta další slova ze »sametových laviček« jsou s otazníkem velkým jako Havlovy sliby. Svoboda? Jen pro někoho! Volby? Vzpomeňme na Milion chvilek a celou pražskou kavárnu. Respektování výsledku svobodných voleb žádné, vždyť nedopadly, jak jsme si přáli. A demokracie? Pro mnohé jen, když se jim to hodí. Kdo má jiný názor než já, není demokrat. Tečka.

Vždycky si v téhle souvislosti vzpomenu na slavný výrok předsedy JZD z Troškova filmu Slunce, seno, erotika: »Tak prr, Josef, nemysli si, že když je teď ta demokracie, že nám můžeš do všeho kecat!« Ano, tak si mnozí skutečně představují polistopadovou realitu. A ještě ji neváhají prezentovat o 180 stupňů otočenou. Viz ony zmiňované lavičky. Ono toho ale v poslední době bylo více. Hlavně v médiích. Ještě že už je po 17. listopadu! Mnohé však zůstává i nadále nezodpovězeno…

Petr KOJZAR