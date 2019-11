Ilustrační FOTO - Haló noviny

Maláčová chystá změny v dávkách na bydlení a nezaměstnanosti

Výsledkem revize dávek, na které pracuje ministerstvo práce, je zatím návrh 19 změn a opatření. Resort je zveřejní začátkem prosince. Úpravy se mají týkat hlavně dávek na bydlení a podpor v nezaměstnanosti.

Uspořené peníze by se mohly využít třeba na rekonstrukce či výstavbu ubytoven, které by kontrolovaly obce. Po čtvrteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Podle bývalého dlouholetého poslance a stínového ministra práce a sociálních věcí KSČM Miroslava Opálky málokdo v proudu oslav 30 let po politickém a majetkovém převratu zmíní nová negativa. »Pro nový režim jsou totiž symbolické zvětšující se sociální propady i chování mezi občany ČR. Zdůraznil bych názor paní ministryně, že řešení není možné jen prostřednictvím dávek. Otázkou však je, zda je v kapitalismu jiné řešení reálné,« prohlásil pro náš list Opálka. Připomněl, že za ministra Zdeňka Šromacha (ČSSD) byl nastaven nový systém všech sociálních dávek a pobídek. Šlo o ucelenou tzv. legislativní filozofii, která se rodila za běhu, pod tlakem harmonizace legislativy s EU a s vyhodnocením prvních zkušeností fungování či nefungování platných právních norem. »Další vývoj však byl poznamenán lobbistickými tlaky a také tím, že jednotlivé sociální systémy nebyly elektronicky propojeny, tedy lépe kontrolovány a hlídány. Kdo měl sílu, něco pro sebe vydobyl, a kdo se v takovém prostředí tzv. naučil chodit, stal se jeho černým pasažérem. Náklady tak rostly a rostly a vznikly disproporce,« zdůraznil exposlanec Opálka.

Miroslav Opálka.

»V tuto chvíli je na stole 19 parametrických změn a dílčích opatření. Pan prezident mě v této věci podpořil. Bude to ve svém důsledku celková úprava, inventura sociálních dávek, zejména na bydlení a podpory v zaměstnanosti či nezaměstnanosti,« uvedla před novináři Maláčová.

Vládní i opoziční politici mluví o nutné revizi dávkového systému. Podle některých jsou výdaje příliš vysoké a pomoc od státu se zneužívá. Suma, kterou stát rozděluje potřebným, však v posledních letech klesá. Maláčová začátkem roku oznámila, že vyplácení peněz přezkoumá.

Začal obchod s chudobou

Celý sociální systém ztratil podle experta KSČM logickou konzistenci. »Začal obchod s chudobou - zejména u bydlení - z náhrady mzdy se staly benefity, např. rodičovská, zjišťovalo se zaměstnávání černých duší u zdravotně postižených a dodnes je stále vyplácena podpora na jejich zaměstnávání bez rozlišení ztráty pracovní schopnosti, rozrostlo se zaměstnávání v černé nebo šedé ekonomice či vyplácení části mzdy na ruku bez odvodů, což je levná pracovní síla pro zaměstnavatele dotovaná státními dávkami. V sociálních službách byly do systému zařazeny i neziskové organizace, které měly hlavní cíl vydělat na grantech a dotacích, prolomila se solidarita a větší výhody v duchu spravedlnosti získali i vícepříjmoví spoluobčané,« vypočítal pro náš list Opálka s poukazem na to, že zneužívání státních prostředků není jen na straně nepřizpůsobivých či chudých vychytralých.

Podotkl, že 19 parametrických změn je hodně, osobně je nezná. Obává se však, že zdaleka nesměřují do všech problémových oblastí. »Neschopnost či neochota předchozích vlád vyřešit definitivně obrovský nárůst zneužívaných příplatků a doplatků na bydlení je do nebe volající. Největší problémy však nejsou s klienty systému, ale s majiteli bytů a domů, zejména pak ubytoven, kteří kasírují státní peníze přímo. Tento systém byl umožněn za tehdejšího ministra Petra Nečase (ODS), a to už je nějaká doba. Uvidíme, co bude dál. Zákon o sociálním bydlení je v nedohlednu a startovací čára jednotlivých obcí je velmi diferencovaná,« zdůraznil Opálka.

Změny dávek na bydlení i další opatření proti chudobě má do konce listopadu připravit komise, kterou vede primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD). Ve čtvrtek se podle ministryně konalo předposlední zasedání. Podle dosavadních informací by se například mohla prodloužit doba, po kterou by lidé přišli o dávky, pokud by odmítali nabízenou práci. Podmínkou pomoci od státu by byla i řádná docházka dětí do školy. Podle návrhu zákona, který se objevil před prázdninami, měl příspěvek a doplatek na bydlení nahradit nový přídavek. Jeho vyplácení se mělo zpřísnit. Do ubytoven se dávky neměly poskytovat od roku 2024 vůbec. Plán sklidil kritiku.

Bez sociálního bydlení se bytová nouze nevyřeší

Maláčová řekla, že tento návrh změn dávek na bydlení je »ze stolu«. Očekává, že by se na doplatku na bydlení mohly ušetřit stovky milionů korun. »Chtěli bychom finanční prostředky využít pro rekonstrukce nebo novou výstavbu ubytoven, které budou pod kontrolou obcí,« řekla ministryně. Záměr, že by součástí sociálního bydlení mohly být i ubytovny, se objevil už před lety. MMR si kvůli tomu v roce 2012 nechalo vypracovat analýzu. Podle ní zkušenosti majitelů ubytoven ukázaly, že někteří lidé nejsou schopni platit nájem, dodržovat pořádek či neobtěžovat okolí, proto jsou pro ně ubytovny řešením. Experti na sociální problematiku to odmítli, opakovaně poukazují na nevhodnost ubytoven k dlouhodobému bydlení. Zdůrazňují, že bez sociálního bydlení se bytová nouze nevyřeší.

Na dotaz, zda návrhy změn znovu počítají i s obecními ubytovnami pro chudé, Maláčová neodpověděla. »Jedno z těch opatření musí být to, aby obce získaly kontrolu nad svým územím a měly nástroje k řešení situace,« řekla pouze. Podle ní se na opatřeních musí podílet kromě MPSV i resorty zdravotnictví, školství, místního rozvoje a průmyslu. »Je strašně nesystémové, aby problémy, kterým čelíme zejména ve vyloučených lokalitách, se řešily pouze přes dávky. To neumíme. Když to budeme řešit pouze přes dávky, tak to bude čirá represe,« uvedla Maláčová.

Ač byla dávková redukce ministra Jaromíra Drábka (TOP 09) podrobena objektivní kritice, Opálka si myslí, že by bylo vhodné se k některým jeho analýzám a odhaleným černým dírám vrátit. Nejde podle něj jen o dávky, ale i o racionalizaci a zlevnění jejich administrace a např. snížení nároků na lékařskou posudkovou službu, které ubývají lékaři. S tím podle Opálky souvisí i nekonečný proces se zavedením nového funkčního a propojeného informačního systému, který už spolykal miliardy. Úspory je proto podle něj nutné hledat v širším portfoliu agendy MPSV a znovu nastavit systém jako celek a necupovat ho novelami po jednotlivých částech. »Levice musí hájit a chránit dostatečnost veřejných zdrojů pro nejpotřebnější. To znamená bránit zneužívání těchto zdrojů různými příživníky ve všech segmentech společnosti,« zdůraznil Opálka.

(ku)