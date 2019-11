Ilustrační FOTO - Haló noviny

Silnice první třídy se staví příliš pomalu

Příprava staveb silnic první třídy trvá v ČR průměrně 12 let. Konstatoval to včera Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval modernizaci silnic v letech 2013 až 2018. V termínu se podle něj podařilo dokončit jen pětinu.

Kontroloři kritizují, že se komunikace nestavěly podle důležitosti. Ministerstvo dopravy nesouhlasí. Jaké stavby silnic první třídy jsou prioritní, určily strategické dokumenty z roku 2013, které stanovily i harmonogram staveb a předpokládané náklady. »Jenže z plánovaných 35 staveb se podařilo dokončit v termínu jen sedm. Navíc šest z nich už bylo v nějaké fázi rozpracovanosti, když harmonogram staveb vznikal,« zjistil NKÚ.

Místopředsedkyně sněmovního hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM) pokládá za základní problém, že NKÚ kontroloval období od roku 2013. »Do té doby tu byla Nečasova vláda, která v oblasti dopravy udělala spousty škrtů a některé stavby zakonzervovala kvůli nedostatku peněz, které měly jít na dopravní infrastrukturu. Zastavila se i příprava projektů na dopravní stavby. Takže ŘSD sice mělo na některé stavby povolení, v této době však vypršelo, a muselo se vše dělat od začátku,« zdůraznila pro náš list poslankyně a dodala, že tím ŘSD ani ministerstvo dopravy neomlouvá, spíš vysvětluje situaci v dané době.

Místopředsedkyně sněmovního hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM).

Náklady na stavbu silnic první třídy byly v kontrolovaných letech o 30 procent nižší, než kolik předpokládalo Ředitelství silnic a dálnic v zadávacích řízeních. Podle NKÚ se pozitivně projevil vyšší počet uchazečů o veřejné zakázky. Silnice se však podle kontrolorů nestavěly podle důležitosti, ale podle toho, jak daleko byla příprava staveb. S tím nesouhlasí ministerstvo dopravy. »Právě ze strany NKÚ citované Dopravní sektorové strategie v sobě obsahovaly mechanismus, který sloužil jako podklad pro sestavení hodnocení projektů a jejich důležitosti,« uvedl úřad. Zpoždění v případě staveb bylo podle ministerstva způsobeno mnoha okolnostmi. »To však v žádném případě nesnižuje význam připravovaných staveb, pouze oddaluje dosažení pozitivních efektů,« uvedla jeho mluvčí Lenka Rezková.

Chybí dopravní koncepce i zákon o liniových stavbách

Hlavní příčinou prodlužování staveb podle Matušovské byly a jsou problémy ŘSD spojené se získáváním územního rozhodnutí, majetkoprávního vypořádání pozemků a získávání stavebního povolení, třebaže v rámci urychlení výstavby byla od té doby přijata novela stavebního zákona. Ta však nesplnila očekávání. »Dalším krokem byla novela zákona o urychlení výstavby, učinná od konce srpna 2018, a na vybrané stavby jde použít mezitimní rozhodnutí. Bohužel se vztahuje pouze na vybrané prioritní stavby. Většina silnic první třídy však v seznamu chybí,« prohlásila. KSČM dlouhodobě kritizuje ministerstvo dopravy za to, že nemá dopravní koncepci, a nemáme zákon o liniových stavbách, což by výstavbě dopravní infrastruktury pomohlo. »Novela zákona o urychlení výstavby, kterou zatím neprojednala vláda, bohužel tuto situaci také neřeší. Neřeší ani přivaděče k dálnicím a obchvaty, což je další problém. Většinu těchto pozemků už skoupili spekulanti, kterým jde pouze o jejich cenu, nevadí jim, že se na nich bude stavět. ŘSD na ně bohužel nemůže uplatnit mezitímní rozhodnutí,« dodala komunistická poslankyně.

To, že se některé stavby silnic první třídy zbrzdily nebo zastavily, bylo podle NKÚ především kvůli nedostatku peněz. Před krizí se jich začalo připravovat mnoho a pak se muselo začít šetřit. Průměrně tak příprava stavby trvala 12 let. Výjimkou nejsou ani stavby s přípravou přes 20 let.

U přeložky silnice u Nového Města nad Metují trvala v době kontroly NKÚ už 22 let a byla vlastně na začátku. Přípravu stavby komplikovaly námitky občanů proti plánované trase silnice i obtížná protihluková ochrana. Ministerstvo dopravy ovšem tvrdí, že tato přeložka je extrémní případ. »Spíše ukazuje na dlouhodobou neschopnost místních samospráv nalézt shodu nad jednou variantou, kterou by stát mohl dále efektivně v přípravě směrem k realizaci vůbec sledovat,« uvedlo ministerstvo.

Silnic první třídy bylo v roce 2018 v ČR 69 v celkové délce přes 5800 kilometrů.

(ku)