Vůdce KLDR Kim Čong-un. FOTO - Haló noviny

KLDR už náfuka Trump nebaví

Severní Korea nepřistoupí na další summit se Spojenými státy, který by dal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi možnost se vychloubat, ale žádný jiný význam by neměl.

Podle agentury Reuters to v prohlášení uvedlo severokorejské ministerstvo zahraničí. Reagovalo tak na nedělní tweet kontroverzního šéfa Bílého domu, v němž Trump naznačil, že by se v brzké době mohl znovu sejít s vůdcem KLDR Kim Čong-unem.

Rozhovory o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, které KLDR vede se Spojenými státy, stagnují od únorového summitu Trumpa a Kima v Hanoji, který skončil předčasně a bez dohody kvůli odlišným názorům Pchjongjangu a Washingtonu na odzbrojovací proces. Kim dal Spojeným státům lhůtu do konce roku, aby změnily postoj k jednáním, jinak bude podle něj Severní Korea nucena hledat jinou cestu. To vyvolalo spekulace, že by Pchjongjang mohl obnovit testy jaderných zbraní a raket dlouhého doletu.

Jižní Korea a Spojené státy v neděli učinily vstřícné gesto, když oznámily, že odloží společné vojenské cvičení, které se mělo v regionu uskutečnit tento měsíc. Trump krátce nato na Twitteru vyzval Kima, aby jednal rychle a uzavřel jadernou dohodu.

Poradce severokorejského ministerstva zahraničí Kim Kje-kwan v reakci na Trumpův tweet ale uvedl, že od první schůzky mezi vůdci KLDR a USA vloni v červnu v Singapuru bylo dosaženo jen malého pokroku a že Spojené státy musí - pokud chtějí dialog - ukončit nepřátelskou politiku. »Už nemáme zájem o rozhovory, které nám nic nepřinášejí,« podotkl. »Vzhledem k tomu, že nedostáváme nic na oplátku, nebudeme už dávat americkému prezidentovi něco, čím se může vychloubat jako úspěchem své vlády,« dodal podle ČTK.

Náměstek severokorejského ministerstva zahraničí Čche Son-hui odcestoval do Ruska, kde by podle analytiků mohl jednat o strategii pro budoucí jednání KLDR s USA.

Spojené státy žádají, aby se Severokorejci nejprve vzdali vývoje jaderných zbraní, teprve potom jsou ochotny odvolat sankce uvalené na KLDR. Pchjongjang by zase logicky rád viděl postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.

(rom)