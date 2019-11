Americký prezident Donald Trump. FOTO - Haló noviny

Šéf Bílého domu prý pro slyšení

Americký prezident Donald Trump překvapivě připustil možnost, že by podstoupil kongresové slyšení v ukrajinské kauze, která by teoreticky mohla vést až k jeho odvolání z funkce hlavy státu. Trump to napsal na Twitteru s populistickým dovětkem, že by se pak Kongres mohl soustředit na jiné problémy.

Veřejná slyšení ve Sněmovně reprezentantů začala minulý týden a od úterý do čtvrtka mají pokračovat slyšením dalších osmi vládních úředníků a diplomatů. Opoziční demokraté se jejich prostřednictvím snaží dokázat provinění prezidenta, který nutil Ukrajinu, aby mu dodala kompromitující informace na jeho tou dobou pravděpodobného volebního soka.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. FOTO - wikimedia commons

Ke slyšení v Kongresu Trumpa veřejně vyzvala předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. V pořadu televize CBS v neděli, tedy v den, kdy byl Trump přistižen při další lži, řekla, že »Trump by mohl přijít před (vyšetřovací) výbor a promluvit. Pokud si to přeje, může říci pravdu, kterou chce.« … »Měl by svědčit pod přísahou,« doplnil Pelosiovou Adam Schiff, šéf výboru pro kontrolu zpravodajských služeb, který slyšení organizuje.

A co daně?

Trump má ale problémů víc. Newyorský odvolací soud nedávno potvrdil, že kontroverzní prezident musí newyorským vyšetřovatelům předložit daňová přiznání za posledních osm let. Informovaly o tom agentury Reuters a AP. Přiznání mají posloužit při vyšetřování, zda šéf Bílého domu ještě před nástupem do úřadu zaplatil za mlčení dvou žen, s nimiž měl údajně nemanželský poměr. Předpoklad nicméně byl, že Trump se ve věci znovu odvolá a obrátí se na nejvyšší soud. V tom mají konzervativní soudci většinu. Dva z nich přitom jmenoval právě Trump…

