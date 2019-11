Nový systém? Nepovedené absurdní drama

Na náměstí Republiky v neděli proběhla manifestace Zrazená revoluce občanské platformy Skutečná levice, kterou mezi jinými podpořila i Strana demokratického socialismu. Nás zaujalo hlavní vystoupení Petra Pávka, z něhož vybíráme:

Třicet let od Sametové revoluce. Málo na to, aby naše společnost zapomněla, jak byl minulý režim nesvobodný. Ale dost na to, abychom ignorovali, co se dělo potom. Dost na to, abychom se teď tvářili, že všichni máme stejnou startovací čáru a peníze má ten, kdo se snaží.

Já sám jsem ročník 1989, a proto nemohu vzpomínat, ale pouze se vžít do situace lidí, kteří stáli na prahu změny. Pojďme si společně představit, jak se cítili lidé v severních Čechách protestující proti ničení životního prostředí. Na co mysleli odboráři vyhlašující generální stávku? Co vedlo lidi k tomu, aby protestovali a zvonili klíči na náměstí?

Riskovali vyhazov z práce, zatčení, případně i svoji smrt. Proč? V životě člověka občas nastane okamžik, kdy cítí, že ve společnosti je taková nesnesitelná nespravedlnost, že prostě udělá to, co je správné. Bojuje, i když to může dopadnout špatně. Před 30 lety nastal ten okamžik.

Režim pro pár podvodníků

Lidé se vzepřeli systému, kde nejsou oceňováni ti, kteří se snaží, ale úzká skupinka těch, kteří jsou ve straně nebo jdou systému na ruku. Chtěli sociálně spravedlivou společnost. Jaký asi museli mít pocit, když o pár let později proběhla kupónová privatizace. Místo bájných rovných šancí v novém systému se ocitli v absurdním dramatu. Velké majetky získalo pár podvodníků, ale hlavně často ti samí lidé, co byli ve vysokých pozicích za minulého režimu. Z aparátčíků komunistické strany, kteří byli ve správný čas na správném místě, se zázračně stali bohatí podnikatelé sponzorující ODS. Taková zrada ideálů sametové revoluce zabolí.

A teď ze všech stran slyšíme, jak je na čase slavit. Různé reklamy supermarketů nás přesvědčují, že máme oslavovat, že už 30 let si můžeme kupovat tropické ovoce a spodní prádlo jaké barvy chceme…

Nechtějí tyto firmy náhodou odvést pozornost od toho, že v 90. letech jejich majitelé legálně rozkradli republiku? … Od toho, že se nám už desítky let slibují mzdy jako na Západě, ale pořád bereme zlomek německých peněz?

Kvůli zákonu od Zemanovy vlády o soukromých exekutorech se každý drobný dluh vyšplhá i do statisíců. Kvůli minulým pravicovým vládám spousta lidí nedosáhne na finanční podporu v nouzi. Kvůli spekulantům s bydlením stoupají ceny nájmů tak, že si je ani běžní pracující už nemůžou dovolit.

Chce se mu zvracet

Vážení a milí, žijeme v zemi, kde vás drobná chyba může zbavit střechy nad hlavou, kde se můžete dostat na ulici a bez pomoci v zimě umrznout. Žijeme v zemi, kde každý den spáchají sebevraždu průměrně 4 lidé! Z toho se mi chce zvracet, ne slavit…

Sametová revoluce začala protestem za čistý vzduch v Teplicích. Ekologické požadavky se po revoluci dařily plnit především proto, že velká část československého průmyslu krachovala. Množství emisí většinou ubylo, ale za cenu toho, že lidé přišli o práci a zemi zachvátila vysoká nezaměstnanost. Dnes nám hrozí klimatická katastrofa o rozsahu celé planety. Pokud nezastavíme emise skleníkových plynů, přijdou další katastrofy, hladomory a tropické nemoci. Musíme přejít na bezuhlíkovou ekonomiku, ale je otázka jak. Hrozí, že budeme následovat příklad 90. let, kdy při zavírání dolů a továren lidé skončí bez jistoty příjmu. Místo toho potřebujeme, aby tento přechod zaplatili ti nejbohatší, kteří za ničení planety nesou největší odpovědnost.

Svoboda?

Sametová revoluce se před 30 lety odehrála i kvůli tomu, aby se lidé nemuseli bát říkat veřejně svoje názory. Aby existovala svobodná média, která nemusí psát jen to, s čím souhlasí vláda. To, že k vám mohu svobodně mluvit na náměstí je znakem toho, že změnu pociťujeme. Na druhou stranu se necítím úplně svobodně, když se někteří členové Skutečné levice bojí jít na demonstraci, aby neměli problém v práci. Navíc hlásat si může, kdo chce, co chce, ale k širšímu okruhu lidí se to dostane jedině přes velká média. Když třeba vyzýváte k omezení moci miliardářů, máte smůlu, protože všechna mainstreamová média vlastní některý z nich.

Takže tu máme vládnoucího Babiše, druhého nejbohatšího Čecha, který v politice sleduje především zájmy svého podnikání. A v opozici k němu jsou nejvíc vidět pravicové strany, které mu buď pomohly získat majetek v 90. letech, nebo zruinovaly společnost v době ekonomické krize před pár lety, a tím mu pomohly získat jeho dnešní politickou moc. V takové situaci je potřeba silná levicová opozice, která bude skutečně hájit zájmy běžných lidí, ne těch nejbohatších.

Ukažme na skutečné viníky

Skutečná levice nesmí svádět problémy běžných lidí na ty ještě slabší, ale ukáže na skutečné viníky – ty nejbohatší! … Chceme pomáhat přímo tam, kde současný systém selhává, vést s lidmi společně boj za spravedlnost a zároveň prosadit systémové změny zákonů. Ať už jde o nájemníky, které chce vystěhovat vypočítavý vlastník bytů, o oběti exekutorské mafie, o vykořisťované zaměstnance, nebo o obyvatele, kterým nedaleký podnik ničí zdraví, Skutečná levice se přece postaví za všechny…

Vzhůru na Národní

Během pochodu zhruba 50 účastníků protestu pak došlo i na dvě vystoupení na zastávce tramvaje Lazarská a na konci průvodu na Malostranském náměstí před budovou PSP ČR. V Lazarské si vzala slovo Martina Veverková a pozastavila se nad tím, proč se nám »vnucuje pocit nutnosti tohoto systému, který sice pravidelně část populace drtí, avšak jakákoli snaha o jeho změnu je nástupem totality«. V této souvislosti nabídla i jednu z cest do budoucna. A to návrat družstevního bankovnictví, kde by banky nepracovaly pro maximalizaci zisku pro své zahraniční matky, ale podle vůle a pro uspokojení potřeb svých členů. »Naším programem je také zřídit veřejnou investiční banku, která bude financovat rozvoj družstevního podnikání a velkou ekologickou transformaci naší ekonomiky. To jsou první kroky, které musíme udělat proti šílenému neoliberálnímu systému,« uzavřela Martina.

Roman JANOUCH