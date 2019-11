Šok a východiska

A zase jsme se doma ve čtvrtek večer »zasekli« u pořadu Máte slovo redaktorky Jílkové. Tentokrát šlo o pořad »k popukání«. Už oblečení moderátorky vyvolávalo předzvěst překvapivých očekávání. Byla totiž celá v černém. Že by šlo o nějaký smutek, mohli jsme se ptát. Při tom mělo jít o diskusi souvztažnou k dnešku a k 17. listopadu. Všichni by se přece měli radovat, i oděv by měl k tomu navádět. Všechno, jako obyčejně, je ale jinak. Uplynulo totiž jen několik dnů od zveřejnění výzkumu, v němž starší občané pamatující dobu před Listopadem se z jedné třetiny vyjádřili, že před tímto datem »bylo líp«. Proto v mnoha komentářích, nejen České televize, zaznívá snaha ponížit minulost a povýšit dnešek, kdy přece máme svobodu a můžeme jezdit, kam nám libo. Zdá se však, že otevřené hranice a tolik navenek proklamovaná svoboda není to »pravé ořechové«, že lidé přece jen myslí jinak než pan režisér Chaun, jeden z bývalých studentských vůdců, který byl do pořadu pozván »za veřejnost«.

Proto došlo i na kritické pohledy na polistopadovou privatizaci, na zákony, které přestaly fungovat, na dobu, kdy se »zhaslo«, aby po »rozsvícení« jsme, tedy většina z nás, zjistili, že někdo je velmi bohatý, někdo chudý, že bezbřehá svoboda a otevřené hranice nejsou pro život rozhodující, že mnoho zboží je sice lákavou záležitostí, ale co když si ho nemůžeme koupit, protože na něj nemáme a zbývá nám jen mít, jak napsal výstižně Wolker, »tvář za sklem« a závidět či třeba i být zklamáni. Dokonce jistá kritická slova na onu dobu »zhasnutí« jsme mohli slyšet od zastupitelky Prahy paní Marvanové, předlistopadové chartistky. Ne, nebojte se, neprozřela. Jen musela reagovat na kritické hlasy těch, kteří stáli v debatě proti ní.

Přítomný europoslanec Polčák společně s Chaunem nám nadhodili pak zajímavé téma do diskuse. Tehdy, tedy po Listopadu, se měla zrušit komunistická strana. Chaun dokonce vyslovil tezi, že těm, kteří byli v KSČ, se měla zákonem zakázat politická, veřejná práce vůbec. Prostě měli být ostrakizováni, měli se z nich stát »neobčané«, jako to bylo a je v pobaltských zemích, pokud jde o zdejší rusky mluvící obyvatelstvo. V té chvíli, kdy jsem to slyšel, jsem se snad až zasmál. Představil jsem si, že třeba premiér Čalfa, ministr Kočárník, převážná většina velitelského sboru armády a policie by rázem byla odvolána. A z výšin politiky by vlna »Berufverboten« smetla všechny ty, kteří zastávali společenské či politické funkce i v poslední obci našeho státu. Chápu, že třeba tehdejší student Chaun by se přes noc mohl stát ministrem kultury, Michael Kocáb třeba ministrem vnitra a Michael Žantovský předsedou vlády, o prezidentství Václava Havla nemám pochyby. Kdo ale, když komunisté-poslanci nebudou smět hlasovat a ani nebudou ve sněmovnách, by ho prezidentem zvolil? Ti Mejstříkové, Bendové čí Pánkové, protože všichni jiní jsou poznamenaní? A myslí pan Chaun a ti druzí, že by pak národ přijal s potleskem jejich tváře? Že Listopad by se nezměnil brzy v »antilistopad«, protože téměř každá rodina u nás měla ve svém středu někoho, kdo měl, ať již z těch či oněch důvodů, »červenou knížku«? Ti Fischerové, Petrové Pavlové či třeba Dlouzí by byli vyřazeni. I když byli členy komunistické strany jen »na oko«. Nebylo by ani, co dnes slavit jako největší událost v našich národních dějinách. Ale ti mladí, kteří tomu věří, protože neznají souvislosti a »svět (přece) chce být klamán«, a tak i oni jsou klamáni. Jim zatím stačí, že komunisté »nepřipustili svobodu«, zakázali internet, mobily, nemohl se hrát hardrock a byly stále jen vinylové desky – ne, taková doba byla špatná.

Co však bude, až jednou i ti mladí prozřou? Nebo jejich děti? Či děti jejich dětí, a začnou skutečně myslet? Myslím, že onen výše zmíněný průzkum byl varováním a pro lidi, jako jsou pan Polčák, Chaun a Marvanová, abych použil jako příklad ty, kteří byli u paní Jílkové, šok. A z něj je jedinou správnou cestou – zákaz. Nejen společenské organizace, ale i myšlenky.

Jaroslav KOJZAR