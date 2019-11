Konec vymývání

Tak už to máme za sebou. Věřím, že tento víkend zanechal v každém z nás spousty emocí. Někdo byl nadšený z oslav a vyrazil do měst na setkání, koncerty a demonstrace. Jiný už byl z šílené propagandy tak zdrbnutý, že si zalezl doma či vyrazil do přírody. Přiznám se, že patřím k druhé skupině. Celý minulý týden jsem kolikrát přepínala televizi, v autě přelaďovala rádio. Měla jsem pocit, že jsem se narodila do doby, kdy vládl strach a teror. Kdy jsme neměli co jíst, kde bydlet, kdy jsme živořili na pokraji chudoby, zdeptaní nefunkčním státem, školstvím, zdravotnictvím, hlídaní na každém kroku.

Ano, byla jsem malá holka. V roce 1989 mi bylo teprve sedm let. Ale já si vám pamatuju, že jsem chodila nakupovat bez front. A chodila jsem sama, protož se nikdo nebál. Ač na sídlišti, všichni se znali buď ze škol díky dětem, ze společných úklidů, z besídek a MDŽ. Ale nebudu se rozněžňovat. Většina čtenářů má vlastní srovnání.

Ještě naštvanější jsem byla už v neděli ráno, když jsem s dětmi zapnula »Déčko« na pohádky. Nechyběl tam totiž díl Dějin udatného českého národa o 17. listopadu. Malí caparti byli poučeni, že po době totality a nesvobody přišla změna, kdy studenti v rámci oslav svého světového dne začali demonstrovat a pod pokřikem »Máme holé ruce« byli násilně potlačeni obušky. Na druhou stranu realističnost dílu je potřeba také ocenit. Například nutná připomínka, že celých 40 tisíc odvážných lidí podepsalo Několik vět (Kolik že bylo obyvatel ČSSR? O jakém procentu mluvíme?). A že se zformovalo OF v čele se známými tvářemi, hlavně dramatikem Havlem. Pobavilo mě realistické vykreslení party kolem stolu, kdy neustále tito lidé byli namalováni s cigaretou a flaškou v ruce. A to i při jednání se špičkami KSČ.

Ovšem velké poselství na konci mě překvapilo. To, když český lev řekl, že jsme si vydobyli svobodu, ale mnozí nevěděli, jak s ní zacházet a musíme se to učit dodnes.

A popravdě, jestli svoboda projevu znamená, že bude dav u pamětní desky na Národní třídě sprostě křičet na představitele státu a vlády, že budou urážet třeba i Klause ml., který tam přišel s malou holčičkou (sprostoty před dětmi), tak teda pardon. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A svoboda bez řádu, etiky, slušnosti, zákonů, je jen chaosem plným pokrytectví a nesvobody…

Helena KOČOVÁ