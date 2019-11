Ilustrační FOTO - Pixabay

Řidiči řídí, i když nevidí

Přes 44 procent řidičů jezdí, přestože má špatnou ostrost vidění, tedy mají buď špatný zrak, špatné brýle nebo špatné kontaktní čočky. U poloviny z nich to může mít výrazné důsledky při řízení. Většina motoristů přitom nechodí na pravidelné prohlídky k lékaři.

Vyplývá to z testů oddělení ministerstva dopravy známého jako Besip (tento název v sobě ukrývá zkratku Bezpečnost silničního provozu). V ČR má řidičský průkaz 5,9 milionu řidičů, nutnost brýlí či kontaktních čoček má v průkazu zaznamenáno 1,3 milionu motoristů. Besip testoval ostrost zraku řidičů ve všech krajích od srpna do listopadu. Celkem si nechalo přeměřit zrak 3319 lidí. Z testů vyplynulo, že kolem 56 procent testovaných mělo v pořádku zrak, nebo měli správně nastavené brýle či kontaktní čočky. Naopak přibližně u poloviny z testovaných, u kterých se projevila nedostatečná ostrost vidění, má tato vada výrazný vliv pro řízení. Například nevidí ostře na dostatečnou vzdálenost. Asi osm procent řidičů mělo kvalitu zraku tak špatnou, že by neměli usednout za volant, i když nosí brýle nebo čočky.

Velkým problémem, který z testování vzešel, je také skutečnost, že jen malá část motoristů chodí na pravidelné kontroly zraku. Většina z nich si přitom myslí, že má zrak v pořádku. Odborní lékaři však upozorňují, že zrak se s rostoucím věkem zhoršuje a bez odborného přeměření často člověk ani nezaznamená rozdíl.

Podle odborníků by řidiči mezi 20 až 39 lety měli absolvovat přeměření zraku u lékaře aspoň třikrát za tuto dobu. Od 40. roku by už každý řidič měl jít na prohlídku jednou za dva až tři roky, od 65. roku pak jednou za jeden až dva roky.

Podle statistik zemře při dopravních nehodách každoročně kolem 100 lidí kvůli špatné viditelnosti, která je způsobena vadou zraku i špatnými světelnými podmínkami. To je asi pětina z celkového počtu obětí. Test německé motoristické organizace ADAC pak ukázal, že podíl automobilových nehod způsobených špatnou ostrostí zraku je srovnatelný s počtem nehod zapříčiněných alkoholem.

