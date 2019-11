Ilustrační FOTO - Haló noviny

Úředníků ubude, občan by to neměl pocítit

Od ledna 2020 zeštíhlí státní služba meziročně o 2089 míst. Pravděpodobně půjde o největší redukci od platnosti zákona o státní službě. Ubýt má zhruba 2,6 procenta úřednických pozic.

O schválení návrhu ministerstva vnitra informovala novináře tento týden vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). K počátku letošního roku zrušila vláda zhruba 860 míst. Nové změny tak budou zřejmě největší za pět let. Od ledna příštího roku by mělo být ve státní správě celkově 75 754 míst, na platy úředníků má jít téměř 35,8 miliardy korun. Největší změny čekají Úřad vlády ČR, ministerstvo financí a finanční úřady, Českou správu sociálního zabezpečení či úřady práce.

»Snížení počtu úředníků o více než dva tisíce je v souladu s tím, co Babišova vláda po svém vzniku deklarovala, tj. že nechce navyšovat úředníky - abych nemluvila o státních zaměstnancích - ale naopak počítá se snižováním jejich počtu. Návrh jsem viděla, a je pravda, že k převážné redukci míst by mělo dojít zejména na ústředních orgánech. To je podle mě dobrý posun. Nehledě na to, že KSČM často kritizovala právě nárůst byrokracie. Jen doufám, že toto snížení počtu státních úředníků se neodrazí na službách pro občany,« reagovala pro náš list předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Na Úřadu vlády ČR klesne počet úředníků o 135. Je to zejména proto, že se přesune agenda sociálního začleňování na ministerstvo pro místní rozvoj. Tím se převede 120 systematizovaných míst. Ministerstvo pro místní rozvoj se tak stane jedním z mála úřadů, kterému počet pozic vzroste. Kromě sociálního začleňování bude zřizovat oddělení pro projekt Restart určený pro uhelné regiony. Celkově má získat 66 míst.

Na ministerstvu financí se má snížit počet služebních míst o 138, změny se týkají hlavně úseku finančního řízení a auditu. O téměř 500 míst pak zhubnou finanční úřady, výrazně také klesne počet jejich vedoucích pracovníků. Nezhorší se právě v této oblasti služba státu?

»Více než z poloviny by se zeštíhlení mělo týkat ústředí finančních úřadů. A tak, jak jde pyramida dolů blíže k občanům, tam by míst na finančních úřadech mělo být zrušeno nejméně. Je to spojováno i s tím, že v řadě míst se zužuje práce finančního úřadu na sytém dva plus dva. To znamená - dva úředníci dva dny v týdnu. Podle mě je to postaveno tak, aby občané, kteří na tato místa přijdou a očekávají pomoc při řešení svých problémů, si mohli všechno, co potřebují, vyřídit v plném rozsahu,« zdůraznila v odpovědi na otázku Vostrá.

Poukázala i na to, že jde také o reakci na elektronizaci, na větší využívání různých státních registrů tak, aby úřady obtěžovaly občany co nejméně. »Myslím si, že je to správný směr, a vzhledem k postupu elektronizace státní správy by to mělo být efektivní. Je důležité hlavně klást důraz na to, aby všechny požadované služby, které občan od státu chce, měl dostupné a zajištěné v rozsahu jako doposud, ale s menším počtem úředníků,« podtrhla v rozhovoru pro Haló noviny Vostrá.

Nezhorší se pro lidi služba státu?

Organizační změny čekají podle návrhu také ministerstvo práce a sociálních věcí, na kterém klesne počet míst o 99. Cílem změn je »vytvoření tematicky zaměřených organizačních útvarů, které přispěje ke komplexnímu a nesegmentovanému uchopení zásadních otázek sociální politiky, jako je podpora rodin a stárnutí populace«.

V České správě sociálního zabezpečení klesne počet pozic o více než 380, o zhruba 330 míst méně mají mít úřady práce. Ani to lidé nepoznají na vlastní kůži?

»V případě úřadů práce předpokládám, že dané snížení, které prošlo vládou, prošlo předtím i jakýmsi personálním auditem na jednotlivých ministerstvech s dotazem, v kterých oblastech je možné redukovat počet úředníků,« uvedla předsedkyně sněmovních rozpočtářů s přesvědčením, že ministryně práce a sociálních věcí Michaela Maláčová (ČSSD) navrhla řešení, které by se nemělo občanů dotknout. Vostrá zopakovala, že KSČM chce, aby státní správa byla efektivní a využívala k tomu data, která jí už občan jednou poskytl. Proto si myslí, že vláda vykročila správným směrem. Připomněla zároveň, že na druhé straně existují oblasti, které volají po posílení pracovníků. Protože je optimistka, chce věřit tomu, jak svěřila našemu listu, že potřebné škrty jednotliví ministři dělali zodpovědně, věděli, kde je možné úřednická místa zrušit tak, že na to nedoplatí občané.

Méně lidí bude v archivech

Ministerstvo zahraničí do změn promítlo založení nové ambasády v Singapuru, řekl po pondělním zasedání vlády ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), takže na jeho ministerstvu klesne počet pozic o devět, má se reorganizovat ekonomicko-provozní sekce. Se zastupitelským úřadem v Singapuru přibudou čtyři služební místa.

V rámci změn ve vedení odboru válečných veteránů na ministerstvu obrany se diskutuje také o jeho dosavadním šéfovi Eduardu Stehlíkovi. Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) minulý týden na sněmovním výboru nevyloučil revizi návrhu, podle kterého má odbor od příštího roku vést civilista. Celkově má ministerstvo obrany kvůli řadě organizačních změn ztratit 61 míst. Na ministerstvu vnitra ubude osm míst, celý resort jich ztratí 46.

Počty se sníží zejména v archivech. Ministerstvo životního prostředí přijde o 55 míst, o další pak Česká inspekce životního prostředí či Agentura ochrany přírody a krajiny. Ve Státním fondu životního prostředí se má rušit samostatné oddělení pro Norské fondy, vzniknout by měl odbor mezinárodních programů a fondů. Počet míst mají snížit také ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a pod něj spadající úřady, ministerstvo školství, zdravotnictví a spravedlnosti.

(ku)