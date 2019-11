Evo Morales. FOTO - wikimedia commons

Morales žádá odstoupení Áňezové

Bolivijská biskupská konference v pondělí oznámila, že spolu se zástupci OSN a EU zahájila jednání o zprostředkování dialogu mezi prozatímní bolivijskou vládou a odboráři a dalšími skupinami, které vládu neuznávají.

I v noci pokračovaly v zemi protesty příznivců exprezidenta Evo Moralese, jejichž blokády odřízly některá města v zemi, včetně metropole La Pazu, od zásobování. Potraviny vláda do La Pazu dopravuje letecky.

Tisíce lidí z venkova požadujících návrat Moralese, jenž před týdnem na nátlak armády a policie podal demisi a utekl do Mexika, protestovaly mj. v La Pazu či v departementu Cochabamba. Vládní úřady v centru La Pazu střeží policie a armáda, která do Moralesových fandů pálí i ostrými. Jen v pátek jich postřílela devět (zraněno bylo 75 lidí), celkem je obětí už dvacet…

Nedostatku potravin využili někteří obchodníci, kteří zdvojnásobili ceny. Problémem v La Pazu bude také brzy svoz odpadků, uvedla v pondělí místní média. Ve městě chybějí i pohonné hmoty.

Vláda vyhlásila nouzový plán. Ministr ropného průmyslu Víctor Hugo Zamora v pondělí oznámil, že vláda do města dopraví benzín a naftu z Peru a Chile, protože státní ropný podnik YPFB kvůli protestům pozastavil dopravu pohonných hmot. Zamora též slíbil, že dovezený benzín bude stejně drahý jako domácí.

Cynismus prozatímní vlády

O víkendu si prozatímní bolivijská vláda vysloužila kritiku Moralesových příznivců, ale i organizací pro lidská práva, včetně Human Rights Watch, za dekret, který zbavuje trestní odpovědnosti vojáky potlačující protesty v ulicích. Podle dokumentu nemají být stíháni, pokud »v souladu se svými pravomocemi legitimně brání« veřejný pořádek. Co je na střílení ostrými legitimní, už dekret nezmiňuje…

Přesto Morales vyzve své stoupence, aby ukončili protestní blokádu, výměnou za to si ale klade několik podmínek. Řekl to v mexickém exilu v rozhovoru s agenturou DPA. Exprezident požaduje, aby mu stávající vedení Bolívie zajistilo bezpečnost a také nechalo prošetřit právě všechna úmrtí, která nastala při nepokojích posledních týdnů. »Za prvé nám tato de facto vláda musí dát záruky. Bývalí ministři, zákonodárci jsou neprávem pronásledováni a vyhrožují jim. A za druhé je potřeba, aby tady vznikly národní a mezinárodní komise, které odhalí ty, jež jsou duševně a fyzicky zodpovědní za tento masakr,« uvedl exprezident.

Morales stál v čele Bolívie jako její první indiánský prezident téměř 14 let. Největší překážkou demokracie je podle něj prozatímní prezidentka Jeanine Áňezová.

Příznivci levicového exprezidenta dali Áňezové v neděli večer ultimátum - požadují, aby do 48 hodin rezignovala, jinak budou pokračovat v blokádě. »Pokud by rezignovala, prokázala by demokracii velkou laskavost,« míní podle ČTK exprezident.

Šedesátiletý Morales už dříve souhlasil s tím, že se po návratu do vlasti nezúčastní prezidentských voleb. Jejich nové vyhlášení ale podle něj musí být výsledkem shody mezi všemi částmi společnosti a musí projít přes parlament, kde má jeho strana Hnutí za socialismus (MAS) dvoutřetinovou většinu.

(rj)