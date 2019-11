FOTO - Pixabay

Výbor podpořil přesuny v rozpočtu za 1,28 miliardy Kč

Sněmovní rozpočtový výbor podpořil přesuny peněz v návrhu státního rozpočtu na příští rok celkem za 1,28 miliardy korun. Většinu změn, jak je požadovali jednotliví poslanci, ale zamítl. Poslanci budou moci uplatnit další návrhy úprav za týden při druhém čtení rozpočtu na plénu. Rozpočtový výbor podpořil pouze přesuny peněz poslankyň KSČM Miloslavy Vostré a Hany Aulické Jírovcové.

Komunistická strana ve Sněmovně toleruje menšinovou vládu ANO a ČSSD. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se čtveřicí návrhů, na něž výbor kývl, souhlasila.

Předsedkyně výboru Vostrá prosadila 600 milionů korun na investice do škol a bytů v menších obcích na vrub podpory výzkumu a inovací v kapitole ministerstva průmyslu a obchodu. Na návrh Aulické Jírovcové rozpočtový výbor doporučil přesunout 600 milionů na sociální služby, a to z jiných položek v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí.

Československý ústav zahraniční by mohl z iniciativy Vostré získat od státu na své aktivity jeden milion korun. Výbor podpořil i další návrh Vostré na posílení částek na platy zaměstnanců v některých takzvaných chráněných rozpočtových kapitolách zhruba o 78 milionů korun.

Poslanci podali k posouzení rozpočtovému výboru tři desítky návrhů na přesuny peněz v celkovém objemu 29,57 miliardy korun. Výbor většinově kývl jen na ty z nich, k nimž dala Schillerová souhlasné stanovisko. O některých ani nehlasoval, protože snižovaly pod zákonnou hranici vládní rozpočtovou rezervu.

Loni při projednávání návrhu státního rozpočtu na letošní rok podpořil rozpočtový výbor přesuny celkem za 983 milionů korun.

Ministryně Schillerová dnešní rozhodnutí výboru ocenila. "A jsem ráda i za to, že prošly pouze ty pozměňovací návrhy, které jsem aktivně podpořila. To znamená: neprošlo vlastně nic jiného. To je pro mě zásadní," řekla novinářům.

Počítala s tím, že podpoří návrh na přesun 600 milionů na sociální služby. Rozhodla se nakonec podpořit návrh s nejvyšší částkou. "Myslím si, že v tuto chvíli tam skutečně dáváme dostatek peněz, protože v rámci jednání o rozpočtu s MPSV jsme stanovovali částku na sociální služby podle čísel MPSV," uvedla. "Myslím si, že jsme velmi blízko tomu, aby (rozpočet) prošel ve třetím čtení," dodala.

V tuto chvíli podle svých slov zcela nepočítá ještě s dalšími změnami v rozpočtu. Připouští, že další drobné změny v rozpočtu může Sněmovna schválit. "Já vyčkám ještě těch pozměňovacích návrhů, které budou načteny ve druhém čtení, a pak se k tomu vyjádřím. Ale byla bych velmi ráda, aby ty změny byly už co nejmenší," dodala.

Ostatní pozměňovací návrhy, ke kterým zaujala ministryně negativní stanovisko, výbor nepodpořil. Poslanci budou mít šanci je načíst ve druhém čtení, schvalovat se budou ve třetím čtení začátkem prosince.

Neprošel například návrh Věry Kovářové (STAN) přidat čtyři miliardy na opravy silnici II. a III. třídy. Piráti neuspěli s návrhem přidat pět miliard korun na platy učitelů.

Výbor nepodpořil ani návrh poslanců vládního hnutí ANO Jaroslava Kytýra, Pavla Staňka a Pavla Juříčka odebrat veřejnému ochránci práv 14 milionů korun na platy zaměstnanců jeho kanceláře. Kytýr ho zdůvodňoval mimo jiné tím, že chce zamezit dalšímu nárůstu zaměstnanců tohoto úřadu. Jeho návrh však vyvolal vlnu kritiky od části opozice. Neuspěl ani další koaliční poslanec Roman Onderka (ČSSD) s návrhem přidat 60 milionů na sociálně právní ochranu dětí nebo přidat 540 milionů na sociální služby.

Jan Skopeček (ODS) řekl, že občanští demokraté budou podávat pozměňovací návrhy až ve druhém čtení. Stejně jako v minulých letech bude ODS chtít přesunout do rozpočtové rezervy z výdajů jednotlivých ministerstev víc než 40 miliard korun.

(čtk)