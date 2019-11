FOTO - Pixabay

Těžký porod zákonů o odpadech

Vláda se příští týden vrátí k projednávání čtyř »odpadových zákonů«, které řeší mimo jiné nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. Měly by platit od počátku roku 2021.

»Pan premiér si vyžádal ještě nějaké další údaje, které se týkají především odpadových toků. Zajímal se i o návrh zákona o obalech. Zákony jsou navzájem natolik provázané, že nebylo možné propustit některé zákony dál a jeden z nich tam nechat,« řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Kabinet se tak bude odpadovou legislativou zabývat v pondělí.

»Zákony týkající se odpadového hospodářství jsou dlouhodobým problémem. Tlak na to, aby byly přijaty co nejdříve, byl. Každopádně ministerstvo již v minulém volebním období zákon stáhlo,« řekla Haló novinám Marie Pěnčíková (KSČM), stínová ministryně životního prostředí. »Proto také nakonec návrh na posunutí zákazu skládkování do roku 2030. Obce zatím v podstatě nevědí, co se od nich bude požadovat, a teď už je pro mnohé pozdě se na to do roku 2024 připravit. I termín platnosti od začátku roku 2021 považuji poté, čím si příprava těchto zákonů prošla, za optimistický. Stále zůstává řada připomínek k vypořádání, a o těch se určitě na plénu Sněmovny i ve výborech povede bouřlivá diskuse. Zákon o odpadech měl být předložen už dávno, nestalo se tak, a teď se z ‚paní Colombové‘ snad konečně stává i něco reálného. Ovšem neočekávám, že by průběh legislativního procesu na půdě Sněmovny byl lehký. Myslím, že tuhle prioritu ministerstvo krapet podcenilo,« uvedla Pěnčíková.

Vyřeší to zdražení?

Jedním z hlavních opatření, které má nová legislativa zavést, je zvýšení poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky a to, že obce budou moci více motivovat občany ke třídění. Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí dříve uvedl, že zákon o odpadech má zvýšit recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu až na 65 procent v roce 2035. Klíčovým opatřením má být postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun za tunu v roce 2030.

Norma zavádí motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálních odpadů. Pokud budou schopny vytřídit postupně od 35 procent (rok 2019) do 75 procent (rok 2027) svého komunálního odpadu, budou za zbytek odpadu, který by případně ukládaly na skládku, platit nižší částky: do roku 2025 až 500 korun, později až 800 korun v roce 2029.

Posunutí termínu ministerstvo odůvodnilo tím, že chtělo vyhovět zejména obcím, aby se stihla zlepšit infrastruktura pro nakládání s komunálními odpady. Kraje pak nesouhlasí s tím, že příjemcem skládkovacího poplatku nebudou pouze obce, na jejichž katastru skládka stojí, ale také Státní fond životního prostředí.

Zálohy na PETky nebudou

Na projednání nadále čeká také novela zákona o obalech, která nepočítá se zaváděním zálohového systému na PET lahve v Česku. Zákon tomu ale zároveň nebrání, výrobce či dovozce obalů si ho může dobrovolně zavést. Musí však všude, kde uvádí obaly na trh, umožnit i jejich zpětný odběr. Zákon rovněž upravuje povinnosti autorizovaných obalových společností, stanovuje minimální hustotu sběrné sítě a další závazky, které vyplývají z evropské směrnice.

Další nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností má umožnit, aby příspěvek na recyklaci zastaralých či nepoužívaných elektrospotřebičů viděli zákazníci nově i na účtenkách. Teď je povinný u pneumatik. Obce budou rovněž nově moci požádat o zřízení dalších sběrných míst nebo nádob.

Ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka ale tvrdí, že zákony neposunují odpadové hospodářství zásadně k recyklaci. »Vláda nedokáže vysvětlit, jak chce zajistit, aby se odpady odkláněné ze skládek nepřesouvaly do kapacit nových spaloven (ZEVO), které EU již nepodporuje, ale na třídění a recyklaci, jak stanoví závazné cíle,« řekl ČTK.

Nová legislativa vznikla proto, že odpadové zákony jsou zastaralé, platí už 18 let a neodpovídají trendům oběhového hospodářství.

