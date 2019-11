Ruská kauza Člověka v tísni

Člověk v tísni je přece »bohulibá organizace«, která »pomáhá bědným«. Zná ji celý svět, protože víc než dejme tomu Lékaři bez hranic či třeba Transparenty International dokáže pronikat »do hloubi problémů naší zeměkoule«. Taková je to organizace, tak si to alespoň máme myslet. Jsou ovšem země, kam její »vyslance« nepouštějí, v nichž ani ona se nechce míchat do zdejších problémů. Původně prodloužená ruka České televize má už značnou dobu zřejmě jiné podstatnější záměry, než jenom monitorovat situaci. Nejsou veřejné, proč také? Prý, tvrdí někteří znalci, jde o organizaci, která pod rouškou pomoci vyvíjí zpravodajskou činnost. Nevím, zda je to pravda a ani nemám dostatek informací, které by to potvrdily. Zvláštní služby málokdy odkrývají svoji tvář. Pokud je to ovšem pravda, tak pro koho své informace shromažďují? Pro Českou televizi, aby měla co vysílat? Nesmysl. I proto Člověk v tísni už dávno není prodlouženou rukou ČT. Pro úřad toho pána, kterého prezident Zeman nechce jmenovat generálem? Možná, proč ne? Nebo pro jiné větší zpravodajské organizace? Zdá se to daleko pravděpodobnější. Že ona »větší organizace« sídlí úplně jinde, než má své kanceláře řídící tým pana Šimona Pánka? Osobně bych tomu i uvěřil.

Z televizního zpravodajství se občan málo dozví o skutečné práci organizace Člověk v tísni. Spíš něco sem tak okrajově. Hlavní práce jde, jak je možné předpokládat, mimo média. Její výsledky jsou informace. A informace jsou někdy daleko lepší »vývozní artikl«, než třeba dodávky zbraní nebo dezinformace, kterým se dodají »křídla«, aby »samy mohly letět«. Vzpomínáte? Saddám má biologické zbraně, je nutné jeho režim zničit, na Národní třídě zahynul student Růžička, nebo snad Šmíd, proto herci »přestali hrát a namísto představení vyzývali lidi, aby už konečně šli do ulic«, maršál Koněv prý osobně velel potlačení »lidového povstání« v Budapešti, proto jeho socha nemůže být v Praze. I když Koněv, sedící v té době v Moskvě, by o takovém zásahu nejen nemohl rozhodnout, ale ani ho ze své daleké kanceláře řídit, atd. Netvrdím, že Pánkova organizace na těchto podvodech má svůj podíl. Vůbec ne. Jen naznačuji, co lze připsat »na účet« různým službám tam i onde ve světě.

Už to, kterým směrem se organizace Člověk v tísni nezaměřuje, je zajímavé a leccos naznačuje. Najdete její emisary v Saúdské Arábii, na hranicích Mexika a USA či třeba mezi původními obyvateli Amazonie vyháněnými ze svých domovů, protože prezident Bolsonaro hájí především zájmy bohatých plantážníků? Ne, tam je nenajdete. Tam situaci netřeba monitorovat, tedy někdo (?) o informace nemá zájem a ani není třeba v zájmu někoho (?) někomu (?) pomáhat. A představte si, že Rusové si tyto skutečnosti také uvědomují. Co mohli udělat? Zveřejnit informace, které o činnosti Člověka v tísni mají? Možná. Pomohlo by to? Nepomohlo. Už slyším Českou televizi, jak informaci zpochybňuje, jak ji obrací v opak. A tak se ruské orgány rozhodly jim jednoduše další činnost v zemi zakázat. Nechovají se jinak než Američané, jestliže u nějaké organizace řízené ze zahraničí zjistí anebo se domnívají, že zjistili, jiný než deklarovaný zájem.

Z Ruska tedy pánkovci musejí odejít. Je to škoda. Ne ovšem pro nás. Proto se divím ministru Petříčkovi, že dělá »bu, bu, bu« na ruského velvyslance u nás. Ale chápu, že nemůže jinak, protože jiný přístup se od českého ministra neočekává. Od koho? Ne, to vám prozradit nemohu, to spíše ví pan plukovník Koudelka než já. A ten nám to neprozradí.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov