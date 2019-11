Bojujeme o budoucí výklad dějin

Osobně jsem před rokem a půl navštívil Luhanskou lidovou republiku a sám jsem se mohl přesvědčit o úděsných důsledcích probíhající války kyjevské junty proti vlastním lidem. Vyslechl jsem si příběhy přímých účastníků událostí z roku 2014, a paralely s událostmi u nás jsou více než očividné. Právě památníky rudoarmějců se staly častými oběťmi prokyjevských vandalů a středobodem konfliktu se nestal vztah k Rusku či národnost, jak se někdy uvádí u nás, ale vztah k období socialismu a k dědictví SSSR. Proto mělo protestní shromáždění konané 7. listopadu v Praze před velvyslanectvím Ukrajiny dvojí formu, protože válka na Donbase začala událostmi velmi podobnými těm, co pozorujeme u nás.

Situace je kritičtější, než se na první pohled může zdát. To, co se děje na Ukrajině, ta bratrovražedná válka, otevřeně neonacistické oddíly bojující po boku regulérní ukrajinské armády (vyzbrojené zbraněmi z EU, a dokonce i z ČR) či bezohlednost k civilnímu obyvatelstvu, to je jen nejvyhrocenější manifestace daleko hlubších, celosvětových procesů. Jak se globální kapitalistická soustava pozvolna začíná hroutit do krize, začíná zavádět opatření k eliminaci možných hrozeb své existence, v první řadě komunistů či antiimperialistů. Připomeňme legislativní útoky proti Komunistické straně Polska či usnesení Evropského parlamentu přirovnávající komunismus k fašismu a podněcující po celé Evropě zákazy komunistických symbolů.

Tento antikomunistický boj probíhá v intenzivní formě i zde u nás. Nedávné útoky na památníky rudoarmějců v Ostravě či Brně jsou toho důkazem, stejně tak politická kampaň za zrušení sochy maršála Koněva. Proti tomu protestujeme. Nesmíme zapomenout, že byť socha je to jistě hezká - vždy jsem rád, když mi zamává, když jedu tramvají z Podbaby, ale to není důvod, proč o ni tak bojujeme. Bojujeme o to, jak se budou v dalších letech vykládat dějiny. Zrušení jakéhokoliv památníku je známkou jeho nelegitimity. My nebojujeme pouze o památku Ivana Stěpanoviče, ale i o legitimitu období socialistického budování, o legitimitu naší myšlenky a našeho hnutí. A tento boj nesmíme prohrát.

Plujeme v bouřlivých vodách. S blížící se hospodářskou krizí se objevují první trhliny v zdánlivě neprorazitelném trupu kapitalistického výrobního systému – masivní antikapitalistické protesty v Haiti, Chile, Libanonu či Iráku jsou toho jasným důkazem. Ale kapitalismus v ohrožení bude bojovat o své přežití, a proto můžeme čekat další a tvrdší útoky ve světě i u nás. Buďme připraveni. Neprojdou!

Wilhelm FEIGL