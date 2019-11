Politika nikoli v zájmu pravdy

Na Národní třídě 17. listopadu pražský primátor Hřib cítil potřebu se vyjádřit i k vypovězené smlouvě s Pekingem. Řekl: »V Praze se nechceme zabývat otázkou interpretace jedné Číny. Chceme stavět okruhy, chceme stavět metro D, řešit dostupnou politiku bydlení, a proto nemáme čas na zahraniční politiku, kterou má vést ministerstvo zahraničí.« Vskutku »moudrá slova« pražského nejvyššího představitele. Pokud by člověk nevěděl o rozporech v pražské koalici, cestě pana primátora s kamarádem předsedou klubu poslanců a jejich partnerkami zdarma na Tchaj-wan, problémech kolem střetu zájmů, což se ještě řeší, právě pana Hřiba, či výměny odborníků z dozorčích rad či přímo z vedení pražských komunálních podniků a jejich nahrazování svými kamarády, zdálo by se, že dr. Hřib má úplnou pravdu. Řešit v Praze zahraniční politiku vskutku není třeba. Jenže vypovězení smlouvy s Pekingem je také zahraniční politikou, zvláště po oné zmíněné cestě na Tchaj-wan. Kdyby smlouva neexistovala, pak lze jistě slova pana primátora akceptovat. Jenže ona existovala. Jednostranný záměr vypustit z ní slova o »jednotné Číně« byla politikum. I tzv. nepolitická politika je totiž politika. V případě Číny jsou pouze dvě možnosti. Čína jednotná, bez ohledu na systém a způsob řízení té či oné části, nebo několik Čín, několik celků, které k sobě vzájemně nepatří.

Pan Hřib a jeho radniční kolegové tím, že chtěli vyškrtnout ze smlouvy slova o »jednotné Číně«, se rozhodli podporovat druhou variantu. Jinak by přece výše zmíněná slova nemuseli měnit. Vyměňovat si kulturní delegace s Tchaj-wanem mohli i tak. Stejně jako vyvěšovat vlajky Tibetu, i když někdy s protestem, na radniční budově nebo se bavit s představiteli Ujgurů či dokonce naplánovat si cestu do Hongkongu anebo třeba jednání s vedením města Šanghaj. Všechno bylo možné a nenarušovalo to příslušnou pasáž s Pekingem.

Také slova o tom, že v Praze nemají čas na zahraniční politiku, že se starají především o »bydlení, metro a okruhy«, je daleko od pravdy. Rozhodnutí odstranit sochu maršála Koněva pod lživou záminkou šestou pražskou částí stranami, se kterými je »velká radnice« v koalici, je také politika. Dokonce velmi vysoká, zvláště když samotný pan Hřib prohlásil, že Praha se v květnu 1945 osvobodila sama. V Praze onoho 9. května 1945 padlo totiž ještě desítky lidí a cestou do Prahy při osvobozovací operaci na našem území stovky rudoarmějců. Nic na tom nemohou změnit pirátské lži, které se dnes předkládají Pražanům. Ale i to je, ať pan Hřib tvrdí cokoli, politika. A politika jasně směrovaná, a nikoli v zájmu pravdy.

Otakar ZMÍTKO