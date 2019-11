Cesta lidství jde z cesty

Včera jsem viděl, jak plně automatizovaný stroj postavil celý dům z tvárnic s milimetrovou přesností a lidskou práci potřeboval jen na obsluhu stroje a zásobování. Existují už i tiskárny na kdejaký výrobek, karosérie pro auto, zmíněný dům, různé zbraně, keramické zboží, ale také i jídla. Pak tu máme elektronické volby, elektronické cigarety, elektronické recepty a mnoho dalšího.

Dokonce už existuje také syntetická výroba vajíček, která ani sami vědci nerozeznají od pravých. Dnes už geneticky zasahujeme nejen do rostlin, zvířat, ale i do lidí. Je snaha z nás vyrobit technogenního člověka. Prý to pomůže lidstvu, jeden bude špičkový hudební skladatel, druhý nezastavitelný a poslušný voják, nejlépe bez citu a pochybení uvažovat vlastní hlavou, anebo taky krásné dívky určené jen jako společnost nebo na uklízení či rození potomstva.

Už tady mám pocit, že podstata lidskosti se dávno vytratila a cesta lidství jde z cesty. Tyto technologie doslova natékají do našeho života, ať chceme nebo ne. Další příklad - do oběhu se dostávají nové občanské průkazy. Jestli se nemýlím, do roku 2024 by je měl mít každý občan ČR. Doma se napojíte na svůj počítač a zašlete žádost na patřičný úřad, jak pohodlné. Ovšem jen do okamžiku, kdy je vše čistě formální. V momentě, kdy potřebujete přesvědčit úředníka o nějaké existenční pomoci, je tento způsob lidsky nepřijatelný. Prostě se bude pouze žít tak, jak nám technogenní společnost dovolí. Překročit tyto hranice nebude jednoduše možno.

Já sám si myslím, že z části je to na nás, zda na to přistoupíme, nebo budeme hledat obranu. Je zde objektivní zákonitost a tou je harmonizace společnosti. Tam, kde se vytvoří tlak, vznikne protitlak. Já sám tyto věci nechci ani přeceňovat, ani podceňovat. Jestli si to necháme takto naordinovat, poneseme vůči budoucím generacím plnou odpovědnost i my.

Věda a technika má sloužit lidem, a ne zájmům jakési nám neznámé elity. Snižme tedy pracovní dobu, pracujme jen čtyři dny v týdnu a třeba snižme věkovou hranici odchodu do důchodů. A nenechme se v honbě za efektivním ziskem, vynuceným kapitalistickou politikou ekonomického násilí, ještě více vykořisťovat.

Roman BLAŠKO