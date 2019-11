Krize Ukrajiny: Oranž, Majdan a Porošenko

Ukrajina dlouho náležela do ruské sféry vlivu, ale během tzv. oranžové revoluce, kterou vyvolalo 2. kolo prezidentských voleb z 21. listopadu 2004, začal boj o směřování země. Vítězem kontroverzních voleb byl vyhlášen proruský Viktor Janukovyč, ale opozice se kvůli údajnému zfalšování voleb vzbouřila a prezidentem se nakonec stal prozápadní Viktor Juščenko. Ostatně, že za tzv. oranžovou revolucí stál Západ, konkrétně USA, se už dnes samozřejmě ví.

Ukrajina se tehdy rozdělila na dva tábory - na převážně agrární a chudší západ, jehož příznivci se zahalili do oranžových barev, a na »žluté« východní, rusky mluvící průmyslové regiony. Klid ale tehdejší změny Ukrajině nepřinesly. Zemi již od dubna 2014 sužují boje ukrajinských jednotek s proruskými povstalci na východě Ukrajiny, navíc poloostrov Krym se připojil k Rusku na základě platného referenda, a i politická scéna se v minulých letech nevyhnula dramatickým i násilným turbulencím (například Majdan).

Hlavními tvářemi událostí z roku 2004 se stala Julije Tymošenková a Juščenko. Po 2. kole voleb následovalo období bouřlivých demonstrací a chaosu a usmíření přineslo až ústavní přerozdělení moci ve prospěch parlamentu. V opakovaném 2. kole, které se konalo v prosinci 2004, zvítězil Juščenko. Tymošenková se stala premiérkou. Pozornost tehdy vyvolala Juščenkova záhadná otrava, která mu zvrásnila tvář. Juščenko byl prý otráven dioxinem před prezidentskými volbami na schůzce s představiteli tajných služeb.

Naivní očekávání

Lidé poté od změn (od nové pravicové kohorty) naivně očekávali reformy, a hlavně boj proti chudobě. Místo toho se dočkali jen politických konfliktů a rozkol mezi vůdci »oranžové revoluce« vedl v roce 2005 k pádu vlády Tymošenkové. Zklamání z pomalého postupu reforem nakonec vedlo v následujícím roce k vítězství proruské opozice vedené Janukovyčem v parlamentních volbách a Janukovyč se stal premiérem. Prezidentem byl stále Juščenko a přes počáteční smír mezi šéfy státu a vlády v roce 2007 opět vypukly spory o pravomoci a orientaci Ukrajiny a výsledkem byly předčasné parlamentní volby. V nich vyhrála Janukovyčova Strana regionů, v parlamentu ale získaly těsnou většinu dvou hlasů strany »oranžové revoluce« a Tymošenková se opět stala premiérkou.

Dalším důležitým zlomem se podle ČTK staly prezidentské volby v roce 2010, ve kterých vyhrál Janukovyč, který tak vystřídal v prezidentském křesle svého rivala Juščenka. V témže roce Ústavní soud rozhodl o opětném posílení prezidentských pravomocí, když označil za nezákonný způsob jejich omezení v roce 2004. Rozhodnutí vyvolalo protesty, které ale nic nezměnily. Následující období bylo poznamenáno stíháním úředníků bývalé vlády a ve vězení skončila i Tymošenková, která byla odsouzena k sedmi letům vězení za to, že v roce 2009 zneužila pravomoc, když podepsala nevýhodnou dohodu o dovozu ruského plynu. Rozsudek vyvolal na Západě protesty.

Vměšování Západu

V říjnu 2012 se konaly další parlamentní volby, které vyhrála Strana regionů. Západ volby kritizoval a na podzim následujícího roku se Ukrajina ocitla v největší krizi od získání nezávislosti na Sovětském svazu na počátku 90. let. Proruský režim prezidenta Janukovyče totiž v listopadu 2013 odmítl podepsat dlouho plánovanou asociační dohodu s EU s tím, že chce rozšířit hospodářskou spolupráci s Ruskem. Odmítnutí vyvolalo kritiku Západu, což ukrajinské vedení i Rusko kritizovaly, a také masivní demonstrace prozápadních sil, které si vyžádaly dodnes neprošetřené desítky obětí na životech (existuje podezření, že je mají na svědomí západní odstřelovači). V únoru 2014 byl cíl splněn - poslanci Janukovyče sesadili, bývalý prezident uprchl ze země a k moci se dostala prozápadní vláda. Tehdy byla také propuštěna z vězení Tymošenková.

Situaci na Ukrajině ale nelibě neslo Rusko, které pod záminkou ochrany svých občanů v březnu 2014 osvobodilo do té doby Ukrajině propůjčený Krym. A v dubnu na východě Ukrajiny vypukla válka mezi tamními proruskými povstalci údajně podporovanými Moskvou a ukrajinskou armádou.

Mír v nedohlednu

Západ na konflikt reaguje hlavně vyhlašováním protiruských sankcí, na což Moskva recipročně odpověděla. Od počátku konfliktu bylo již několikrát vyhlášeno příměří (krátkodobé, časově neomezené či jednostranné), ozbrojené střety ale s menší silou dál pokračují. Konflikt na východě Ukrajiny si dosud vyžádal přes 13 000 obětí, z toho čtvrtinu tvoří civilisté, a asi 30 000 zraněných, z toho až 9000 civilistů. Konflikt zasáhl do života pěti milionů lidí, své domovy muselo opustit přes 1,5 milionu lidí, dalších asi 900 000 uprchlo do zahraničí, většinou do Ruska.

V květnu 2014 byla zvolena prezidentem další prozápadní loutka, podnikatel/oligarcha Petro Porošenko. Po letošním zvolení nového ukrajinského prezidenta, herce, stand up komika a podnikatele Volodymyra Zelenského, se vztahy s Moskvou lehce oteplily, mír na východě země je ale kvůli fašizující části vedení Ukrajiny stále v nedohlednu.

(rj)