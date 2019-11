Německá SPD už zase vybírá své lídry

Německá sociální demokracie (SPD) od úterka ve 2. kole vnitrostranického hlasování rozhoduje o tom, kdo ji do budoucna povede. Všech více než 425 000 členů SPD může vybírat ze dvou tandemů. Jeden tvoří ministr financí Olaf Scholz a braniborská politička Klara Geywitzová, druhý členka Spolkového sněmu Saskia Eskenová a exministr financí Severního Porýní-Vestfálska Norbert Walter-Borjans.

Právě tyto dvě dvojice uspěly v 1. kole hlasování, v němž porazily čtveřici dalších týmů, vždy ve složení muž a žena. Scholz s Geywitzovou v 1. kole získali 22,68 % hlasů a Eskenová s Walterem-Borjansem 21,04 %. I kvůli takto malému rozdílu není jednoduché odhadnout, která z dvojic zvítězí v kole rozhodujícím.

Levicoví Eskenová a W-B

Svého favorita už ale dopředu vybrala velká část vedení sociální demokracie, která se postavila za pragmatiky Scholze s Geywitzovou. Naopak řada mladých sociálních demokratů podporuje levicovější kandidáty Eskenovou s Walterem-Borjansem.

Rozdíl v politických názorech obou týmů je dobře patrný třeba v jejich pohledu na státní rozpočet. Zatímco 61letý Scholz a 43letá Geywitzová trvají na tom, aby státní rozpočet i v dalších letech zůstal vyrovnaný, 58letá Eskenová a 67letý Walter-Borjans nemají problém s deficitem, pokud povede k vyšším státním investicím.

Ještě důležitější pro budoucnost spolkové republiky je názor kandidátských dvojic na současnou velkou koalici konzervativní unie CDU/CSU a SPD vedenou kancléřkou Angelou Merkelovou. Scholz a Geywitzová tvrdí, že v ní sociální demokracie prosadila řadu svých priorit, a je proto dobré, aby mohla vládnout do konce volebního období v roce 2021. Eskenová a Walter-Borjans sice úspěchy vlády oceňují, zároveň ale mají za to, že by jejich strana do koaliční smlouvy měla prosadit další své priority. Pokud tomu bude CDU/CSU bránit, byli by pro konec koalice, která je u řady sociálních demokratů z existenčních důvodů velmi nepopulární.

Razítko dá sjezd

Výsledky hlasování, do něhož se sociální demokraté mohou zapojit korespondenčně nebo po internetu, budou známé 30. listopadu. Potvrdit je pak ještě musí stranický sjezd, který se uskuteční 6.-8. prosince. Neočekává se však podle ČTK nic jiného, než že rozhodnutí členské základny podpoří.

Strana, která v posledních letech prochází těžkou krizí a opakovaně dosahuje nejhorších volebních výsledků od konce 2. světové války, musí nového předsedu a novou předsedkyni vybírat po rezignaci Andrey Nahlesové, která skončila začátkem června po propadu strany ve volbách do Evropského parlamentu.

(rom)