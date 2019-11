Co na to zřizovatel?

Máte rádi slunečnice? Já moc. Je to květina, která vždy rozzáří své okolí. Život nám v ten moment připadá lepší. Snad právě proto ji v Moravskoslezském kraji zakomponovali do názvu domova seniorů. V tomto případě se jedná o největší domov seniorů v kraji. Sídlí v Porubě. Lidé jsou zde prý většinou spokojení. Přesto však došlo k problému.

První oddělení tohoto domova budí obavy. I když se lidé bojí kritizovat, stížnosti se množí. Vedení domova mlčí a zřizovatel patrně zaspal. Nebo mu nefungují zcela běžné kontrolní mechanismy. Zřejmě příslušní úředníci pověření touto činností chyběli při hodinách čtení na základní škole. Jinak by si totiž urychleně ověřili zprávu z médií o dění v domově Slunečnice. Lidé, kteří po celý život poctivě pracovali, mají bezesporu nárok na klidné a pohodové stáří. Každý z nás jednou zestárne a rozhodně by nikdo nechtěl být pro své okolí jen nepříjemnou a obtížnou zátěží.

Jedna z bývalých zaměstnankyň našla odvahu a zacházení se seniory na prvním oddělení popsala novinářům. Každý si jistě uvědomujeme, že měla přijít okamžitá reakce od vedení domova a nadřízeného orgánu. Pokud se tak skutečně nestalo, je možné se obrátit na příslušné ministerstvo. Doufejme, že pracovníci příslušného rezortu budou neprodleně požadovat informace o dění v tomto zařízení. Člověk nesmí trpět a ti, kteří se rozhodli pracovat v obdobných zařízeních, by měli lidem pomáhat a snažit se jim jejich dny co nejvíce zpříjemnit. Ve většině případů jsou domovy seniorů pro ně řešením životních problémů. Neměli by být ani osamělí ani nešťastní. Natož pak prožívat to, co se údajně děje v Porubě. Ponižování, neúcta a bolest jsou to, co si staří lidé rozhodně nezaslouží. Člověk je živá bytost a úcta k jeho životu patří.

Vím zcela jistě, že stav, který je dnes popisován, musí být bezodkladně řešen. Na výslednou zprávu a hlavně urychlenou nápravu čekáme všichni, ale především ti, kteří v domově žijí.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny