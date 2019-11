Konečně dobrý nápad

Také se vám něco pokazilo a je to neopravitelné? Evropská unie schválila velmi prospěšné úpravy, a tak od roku 2021 by výrobky na evropském trhu měly být rozložitelné a znovu složitelné.

Výrobci budou muset po dobu většinou sedmi let dodávat na trh k výrobkům i náhradní díly. Znamená to dobrou zprávu nejen pro nás, ale i pro životní prostředí. Poškozené zboží se hromadí na skládkách a přitom by mohlo sloužit po opravě dál. Například lednička dnes slouží pět let, jestliže se dá opravit, může být funkční až deset let. Protože většina výrobků dnes neopravitelných je z umělých hmot, bude tato úprava prospěšná i České republice.

Takzvaná »kazítka« jsou noční můrou všech opravářů a lidem tahají zbytečně peníze z kapsy. Takže zatleskejme těm v Evropské unii, kteří s tímto opatřením přišli. Sice levné, ale pouze krátce využitelné přístroje snad definitivně skončí a nám tak ubude rozčilování.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM