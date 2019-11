Zrada voličů i historické pravdy

Jeden by se podivil nabubřelosti europoslanců za SPD, kteří se zjevně hodlají i nadále řídit heslem: když uděláš politickou chybu, začni kolem sebe kopat, odvádět pozornost ke konspiračním teoriím a házet špínu na druhé. Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná před pár dny zveřejnila video, ve kterém upozorňuje na skutečnost, jak hanebně europoslanci za SPD hlasovali v europarlamentu o historii. MUDr. Ivan David následně na webovém portálu Nová republika zveřejnil jakýsi pokus o vlastní obhajobu.

Oba pánové europoslanci zvolení za SPD a reprezentující Českou republiku MUDr. Ivan David a gen. Hynek Blaško si jistě velmi dobře uvědomují, co svým rozhodnutím v hlasování o návrhu usnesení Evropské usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy způsobili, a protože i díky jejich hlasům bylo usnesení prohlasováno, nesou plnou odpovědnost za otevření cesty k přepisování historie. I díky nim se tak de facto legitimizuje činnost různých pseudohistorických organizací, jako je Ústav pro studium totalitních režimů nebo Post Bellum, které nebudou váhat ohýbat historii podle požadavků současného systému a vymýšlet různé záminky nejen pro odstraňování pomníků sovětským hrdinům.

Přestože je jeden z pánů europoslanců často vnímán jako symbol chlapa-vojáka (který podle slov Ivana Davida řeší své kritiky ránou pěstí) a druhý je považován za erudovaného lékaře, ani jeden nemá dost odvahy to přiznat. Ve strachu ze ztráty politických bodů raději zaútočí do řad KSČM prostřednictvím kolovrátku zvaného migrace, protože vědí, že ať toto téma spojí s čímkoliv, pár »skutečných vlastenců« to zvedne ze židle a svým eurohrdinům pak odpustí i pakty s ďáblem. Jen třešničkou na dortu je pak argumentace postavená na představě, že jednotlivé země hlasovaly podle toho, na čí straně stály po čas druhé světové války.

Je ale potěšením číst v komentářích Davidovy obhajoby reakce, které dokládají, že mezi voliči SPD je mnoho takových, kteří mají dost neustálého kličkování veřejných představitelů této strany, že si umí dát jedna plus jedna dohromady a že se jim zajídá neproduktivní populismus, který sice umí krátkodobě mobilizovat voliče, ale dál už nedorostl. Někteří mluví dokonce o zradě vlastních voličů.

Možná by v SPD měli oprášit staré dobré rčení: když šlápneš do lejna, tak v něm nepřešlapuj. I když těžko říct, jestli se vůbec dá v tomto případě ušpinit ještě víc.

Petra PROKŠANOVÁ, místopředsedkyně pražské Komise mládeže KSČM