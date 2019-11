Móda

Tak v celém světě nám to docela zajímavě vře. Zdá se, že demonstrace a protesty se nyní stávají stále módnější, byť jsou podle všeho prakticky vždy vyvolávány zvenčí.

A ne, nechci psát o tej naší Letné, ta je oproti těm světovým naprosto směšná. Už jen ten její paradox, když traktorista nadšeně na pódiu mává vlajkou EU, která přitom zlikvidovala české zemědělství. Ve světě je to ale poněkud vážnější. Stejně tak mne vysloveně nezajímají protesty francouzských žlutých vest, které slaví již první rok. Ano, tam je to vážnější, ale je to již také jakýsi folklór, protože tamní vláda dala jasně najevo, že na ně ohledy brát nebude.

Nejvážněji je nám nyní prezentován asi Hongkong, kde údajně prodemokratičtí aktivisté provádějí mírumilovné házení zápalných lahví katapulty a mlácení kolemjdoucích, kteří nejdou s nimi, přičemž tyto chudáky nemilosrdně masakruje prakticky neozbrojená policie a armáda. Všeho si samozřejmě všiml náš světový ochránce a obránce demokracie, tedy Spojené státy, které dokonce odhlasovaly zákon na podporu oněch protestů. Takže alespoň víme, na čí straně máme/musíme stát.

Nemůžu si však pomoct, ale jako mnohem vážnější se mi jeví situace v Latinské Americe. Přeci jenom, tam je dost mrtvých. Nyní se jedná především o Bolívii, kde se proti nezvolené pravicové vládě, která nastoupila po odstoupivším prezidentovi Moralesovi, postavily statisíce lidí. A světe, div se, USA je nepodpořily, naopak, uvalily další sankce na Kubu, která za protestujícími údajně stojí. Však také nová samozvaná »prezidentka« Bolívie Áňezová uznala legitimitu taktéž nezvoleného venezuelského USA prosazovaného Guaidóa, který obratem vyzval k novým protestům proti Madurovi…

No a ještě třeba jeden přípádek klasického dvojího metru. Protesty v Íránu, které propukly poté, co americkými sankcemi ochromený stát dvojnásobně zdražil pohonné hmoty. USA je pochopitelně okamžitě oficiálně podpořily. Jenže ouha, možná i toto právě stačilo, aby se jen po pár dnech zklidnily, až nyní údajně naprosto ustaly… Kéž by to takhle fungovalo všude…

Tomáš CINKA