USA se vměšují do vnitřních věcí Číny

Čína ostře kritizovala americký Kongres za to, že schválil návrh zákona, jehož cílem je prý chránit lidská práva v Hongkongu.

Zákon o lidských právech a demokracii v Hongkongu odsouhlasil v úterý jednomyslně Senát Spojených států a ve středu prošel také Sněmovnou reprezentantů. Peking nyní podle agentury AP žádá, aby americký prezident Donald Trump zákon vetoval. Bílý dům ale už naznačil, že Trump dokument podepíše. Hongkongem půl roku zmítají protivládní protesty. Demonstrace v posledních týdnech pravidelně přerůstají v násilné střety protestujících s policií, zatýkány jsou tisíce lidí.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang na tiskové konferenci prohlásil, že americký Zákon o lidských právech a demokracii v Hongkongu poškozuje zájmy Číny i USA na tomto poloautonomním čínském území.

Čínská diplomacie zároveň znovu obvinila USA z vměšování se do vnitřních záležitostí Číny a pohrozila »přísnými odvetnými opatřeními«, pokud zákon začne platit. Rozhodnutí Kongresu podle Pekingu poškozuje bilaterální vztahy a neprospívá míru v oblasti.

Od roku 1997, kdy Británie předala svou bývalou kolonii Číně, je Hongkong spravován podle principu jedna země, dva systémy, což mu má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Díky zmíněnému principu se Hongkong doposud těšil ze strany USA hospodářským, obchodním a dalším privilegiím, která Washington pevninské Číně neposkytuje.

Pokud vstoupí v platnost Zákon o lidských právech a demokracii v Hongkongu, bude americká vláda muset každoročně ověřovat, zda Peking nadále vůči Hongkongu dodržuje zvláštní přístup.

Kromě zákona o lidských právech schválil americký Kongres ještě druhý zákon, který zakazuje vývoz jistých druhů nesmrtících zbraní a munice do Hongkongu, včetně slzného plynu, pepřového spreje, gumových projektilů, vodních děl či taserů. Těmito prostředky hongkongská policie zasahuje proti demonstrantům.

Pozornost vyvolalo i načasování amerického zákona, byl přijat těsně před hongkongskými místními volbami evidentně na podporu opozice.

Největší hongkongská politická strana, která je nakloněna centrální vládě v Pekingu, Demokratické spojenectví pro pokrokový a lepší Hongkong, odsoudila násilnosti při demonstracích minulý týden a vyzvala 4,1 milionu hongkongských voličů, aby v nedělním hlasování »odmítli temné síly, které uvrhly Hongkong do chaotické situace«. »Temné síly tvrdí, že bojují za svobodu, ale výsledkem je, že teď lidé nemohou vyjadřovat své názory, a dokonce ani uplatňovat své právo chodit do školy a do práce,« uvedl Starry Lee, který v čele této strany stojí.

