Ilustrační FOTO - Pixabay

Lidé nevědí, co obnáší rozvod

Lidé v České republice často nemají dost informací o tom, co obnáší rozchod či rozvod rodičů a jaké jim po něm zůstávají povinnosti k dítěti. Kvůli neformálním dohodám mezi rodiči nebo omezenému kontaktu s potomkem tak mimo jiné vznikají problémy s placením výživného.

Alespoň to vyplývá z analýzy organizace Aperio – společnost za zdravé rodičovství, kterou její zástupci představili ve Sněmovně novinářům. U příležitosti 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN společnost spustila webové stránky zustavamerodici.cz.

Socioložka Radka Dudová analyzovala 250 dotazů, které lidé společnosti Aperio poslali v letech 2017 a 2018. Studie ukázala, že v rozpadajících se rodinách panuje kolem výživného řada nejasností. Lidé často nevědí, jak se stanovuje jeho výše, kdy by o ní měly rozhodovat soudy, jak se postupuje při vymáhání peněz na dospělé děti či v případě střídavé péče. Ukázalo se také, že řada rodičů necítí povinnost platit výživné, pokud je jejich kontakt s dítětem omezen, uvedla Dudková.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová nevěří, že rozvádějící se rodiče nemají informace o tom, co pro ně znamená rozvod. A pokud jsou zde děti? Zdůraznila, že vždy do toho vstupuje orgán sociálně právní ochrany dětí, hovorově řečeno sociálka, zastupující dítě, jehož rodiče se rozvádějí. »V mnohých částech ČR, u nás v Ústeckém kraji třeba v Mostě, je intenzivní práce s oběma rodiči, aby se dohodli co nejlépe ku prospěchu dětí nejen na výchově, ale třeba i na alimentech. Opravdu nevím o tom, že by rodiče, kteří se rozhodli rozvést, měli nedostatek informací. Slyším to poprvé. Když znají svá práva, měli by znát i své povinnosti a k tomu patří i to, aby o dítě bylo co nejlépe postaráno, třebaže jeho rodiče už spolu nechtějí žít,« reagovala Aulická. Informace jsou podle ní všude dostupné, mj. rovněž na internetu, ale stačí zavolat třeba na příslušný magistrát nebo obec, kde rozvádějící se rodiče podle ní získají potřebné rady. A poradí jim i neziskové organizace. »Takže lidí, kteří si opravdu nevědí rady, je podle mě naprostá menšina,« dodala poslankyně KSČM.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Podle ředitelky Aperio Elišky Kodyšové vyrůstá v ČR v neúplných rodinách zhruba 400 tisíc dětí, tedy asi čtvrtina všech. Kolem 31 procent z nich bylo podle loňského průzkumu EU-SILC ohroženo chudobou, zatímco v úplných rodinách to bylo asi šest procent dětí, řekla Dudová. »Jedním z hlavních důvodů, proč se neúplným rodinám daří často špatně, je přitom právě neplacení výživného,« dodala Kodyšová. Podle ní ho dostává pravidelně 40 procent těchto rodin, zbytek nepravidelně nebo vůbec.

Zlepšit situaci neúplných rodin by podle zástupců společnosti Aperio měla například větší osvěta o fungování rodin po rozchodu rodičů, větší podpora rodičů s dospělými dětmi či s dětmi ve střídavé péči a transparentnější stanovování výše výživného. »Rozvod neznamená jen to, že od sebe odcházejí dva lidé, ale téměř vždy jsou tam také děti. A také to by měli mít rodiče v patrnosti v úvahách, jak situaci řešit – jak vůbec chtějí řešit blaho dítěte po rozvodu,« míní Aulická.

Náhradní výživné je stále ve hře

Aperio podporuje i zavedení zálohovaného výživného. Podle návrhu ministerstva práce by se zálohované výživné mohlo vyplácet od roku 2021. Stát by dětem neplatičů posílal soudem stanovené alimenty, nejvýš by jim ale poskytoval 15 až 25 procent průměrné mzdy měsíčně podle jejich věku. Na novou sociální dávku by dosáhly děti z domácností s příjmem pod průměrnou mzdou, které nedostaly výživné za dva měsíce. Podmínkou by bylo, že po dlužníkovi už rodič začal peníze vymáhat v exekuci či u soudu.

Ve hře je stále návrh KSČM na náhradní výživné, který komunisté podávají ve Sněmovně opakovaně už po dlouhá léta, doslova několik volebních období. Také sociální demokraté mají v dolní komoře svůj návrh, ale čekají na ten vládní, který slibuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), vláda však zatím mlčí. »Za první nástřel ji údajně stihla velká kritika. Mluvily jsme spolu, říkala, že návrh připravila, ale dosud jsem nedostala nic do ruky, nic jsem neviděla. Zatím se o tom nejedná. Opakuji tedy, že předloha KSČM je stále aktuální,« odpověděla na dotaz našeho listu Aulická.

Výhrady k zákonu mají některá ministerstva, Zlínský kraj či zaměstnavatelé. Se zavedením nové dávky nesouhlasil resort financí. Záměr kritizují i některé opoziční strany. Kromě nové dávky jim vadí přijímání dalších úředníků a růst administrativy. Proti nové dávce se dříve stavělo ANO, chtělo posílit vymahatelnost. To má zajistit chystaná novela občanského zákoníku, která počítá se zabavováním zbrojních či pilotních průkazů i s postoupením pohledávek. Připravilo ji ministerstvo spravedlnosti.

(ku)