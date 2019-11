Corbynův radikální program

Tři týdny před parlamentními volbami britští labouristé představili svůj volební program.

Jejich lídr Jeremy Corbyn dokument označil za »nejradikálnější a nejambicióznější plán« na proměnu Británie za posledních několik desítek let. Zahraniční agentury program popisují jako výrazně levicový a socialistický. Nejsilnější opoziční strana navrhuje zvýšení mezd ve veřejném sektoru, vyšší firemní daně, důslednější boj proti klimatickým změnám či znárodnění částí infrastruktury.

Jeremy Corbyn. FOTO - wikipedia commons

Předčasné parlamentní volby, které by měly mimo jiné vyřešit pat kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie, se uskuteční 12. prosince. Podle zveřejněného průzkumu agentury Ipsos MORI by hlasování nyní vyhráli vládní konzervativci premiéra Borise Johnsona s podporou 44 % voličů, labouristé by skončili s výrazným odstupem na druhém místě s 28 %.

Labouristé slibují mimo jiné konec úsporných opatření, která zavedly konzervativní vlády. Nové investice by měly podle nich přesáhnout částku 80 miliard liber (2,4 bilionu Kč). V případě, že by nejsilnější opoziční strana vyhrála prosincové volby, chce vyjednat s Evropskou unií novou brexitovou dohodu, kterou by následně předložila ke schválení voličům v referendu. Lidé by přitom mohli hlasovat i pro setrvání v EU. Znárodnit by podle svého programu labouristé chtěli část telekomunikačního gigantu BT. Splnit tím hodlají jeden ze svých nejambicióznějších slibů: internetové širokopásmové připojení zdarma pro všechny. Do státních rukou by se měly vrátit také železnice, voda a pošta. Miliardy ze státního rozpočtu by podle strany měly putovat do zdravotnictví, školství a dopravy. Podpořit chtějí labouristé také sociální bydlení. V programu je například i slib zrušení školného na univerzitách či snížení počtu pracovních dní v týdnu.

(čtk)