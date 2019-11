Ilustrační FOTO - Pixabay

Volby by měly sjednotit palestinské vedení

Palestinský premiér Muhammad Ištaja se domnívá, že jedinou cestou k ukončení rozštěpenosti palestinského vedení jsou volby. Ty se podle něj ale musí konat souběžně na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, v Jeruzalémě a v Pásmu Gazy. To si žádá nejen souhlas islamistického hnutí Hamás, které vládne v Gaze, ale také to, aby Izrael nebránil hlasovat Palestincům v Jeruzalémě. Ištaja to řekl na nedávném setkání s evropskými novináři v Ramalláhu.

»Jednali jsme s Hamásem s cílem ochránit řešení v podobě dvou států (vznik nezávislé Palestiny na území Západního břehu Jordánu, Gazy a východního Jeruzaléma po boku Izraele),« uvedl Ištaja, který se hlásí k hnutí Fatah. »Podepsali jsme proto s Hamásem čtyři dohody. Žádná z nich ale nebyla naplněna,« dodal. Neshody podle něj pramení z toho, že vláda v Ramalláhu chce jeden kabinet a jeden právní systém. »O tom je přece stát,« řekl Ištaja. Hamás má ale naopak plán na usmíření, který spočívá v dělbě práce. »Hamás nám řekl:`vy budete dělat to, co je na povrchu, my se budeme věnovat tomu pod povrchem. Vy přinesete peníze, my je utratíme. Vy jste balkón, ale my jsme obývák. Vy jste vláda, ale my jsme vládnoucí strana,« uvedl Ištaja s tím, že to je pro vládu nepřijatelné. »Jde o naprosté tříštění toho, o čem Palestina je,« uvedl.

Důležitá podmínka

Předseda palestinské autonomie Mahmúd Abbás proto podle něj chce, aby se na palestinských územích uskutečnily prezidentské a parlamentní volby. »Tato autonomie je stará jen 27 let, palestinská demokracie byla v zárodku. My jsme ale jako Palestinci po celou dobu usilovali o demokratickou a progresivní společnost, právní stát, rovnost pohlaví a rozvoj,« doplnil premiér. Důležitou podmínkou pro volby je podle Ištaji, aby mohli volit také Palestinci v Jeruzalémě a Izrael tomu nebránil. Palestinský politik doplnil, že podle předchozích dohod mají jeruzalémští Palestinci právo volit v palestinských volbách. Pokud by Ramalláh přistoupil na volby bez voličů z řad jeruzalémských Palestinců, bylo by to podle Ištaji závažné politické pochybení a je to tak varianta, která nepřichází v úvahu.

Palestinský premiér v této souvislosti připomněl, že americký prezident Donald Trump loni přesunul z Tel Avivu do Jeruzaléma americkou ambasádu, čímž uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Pokud by Izrael dělal obstrukce a bránil Palestincům v Jeruzalémě volit, měla by na Izrael podle Ištaji vyvinout Evropa tlak.

Nejožehavější bod

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci si nárokují převážně arabsky mluvící východní Jeruzalém, který Izrael v roce 1967 obsadil a později anektoval, jako hlavní město svého budoucího státu. Izrael naopak celý Jeruzalém označuje za své nedělitelné hlavní město. To však odporuje mezinárodnímu právu a předchozím dohodám s Palestinci. Zároveň se podle Ištaji nemohou konat palestinské volby bez účasti voličů v Pásmu Gazy a na volby by tedy mělo přistoupit hnutí Hamás, které v Gaze vládne. Hamás dal už najevo, že je na volby připraven.

Dohoda o usmíření

Hamás stojí v čele Pásma Gazy od roku 2007, zatímco umírněnější hnutí Fatah Mahmúda Abbáse si podrželo vládu na Západním břehu Jordánu. V roce 2006 Hamás vyhrál volby na palestinských územích, odmítl ale vzdát se boje. To mělo zásadní dopad na to, jak byl vnímán mezinárodním společenstvím, které zavedlo sankční opatření a doufalo v brzké konání nových voleb. O rok později se Hamás nakonec po souboji s konkurenčním Fatahem, který s ním nechtěl zůstat v koalici, ujal moci v Pásmu Gazy. Při bojích mezi oběma stranami v červnu 2007 v Gaze přišlo o život více než 100 lidí.

V roce 2011 podepsalo v Káhiře 13 palestinských stran včetně Fatahu a Hamásu dohodu o usmíření, která předpokládala sestavení společné vlády a přípravu voleb, zatím ale naplněna nebyla. Místní volby byly vypsány už na rok 2012, ale Hamás tehdy ohlásil bojkot, takže se hlasování nekonalo nikde.

Volby do půl roku?

Ištaja nyní vyjádřil naději, že se volby uskuteční do půl roku. Konkrétní datum předpovědět nechtěl s tím, že je třeba nejprve dokončit jednání. Palestinský premiér očekává, že bude kandidovat mnoho nových tváří. Ze 132 křesel v obnoveném povolebním parlamentu by nováčci tak podle něj mohli mít asi stovku.

(ava, čtk)