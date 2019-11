Janouškové, Rittigové, Nečasové a ti druzí

Soud osvobodil Janu Nečasovou i Iva Rittiga. Ano, jedná se o verdikt, který částečně ukončil skandál a korupci v nejvyšších patrech politiky za vlády předsedy vlády Petra Nečase. Po osvobozujícím verdiktu pro Romana Janouška se jedná o další milník v novodobé historii naší republiky. Vzhledem k tomu, že soud osvobodil podvodníky a korupčníky, tak tím dal jasně najevo, že naší svobodě a demokracii chybí sebeovládání.

Jedná se o další výsměch poctivým lidem. To je ta naše demokracie a lá Absurdistán. Korupce je tímto výrokem de facto i de iure legální. To protestujícím, kteří se chystají obhajovat svobodu, nevadí? Nebo je jim to snad jedno? Tady je vidět, že demokratické fungovaní neohrožuje Babiš, Zeman nebo komunisté. Je to neschopnost potrestat a odsoudit ty, kteří rozkrádají veřejné prostředky. V našem státě je něco shnilého. Tuto dobu opravdu všichni chtěli před 30 lety, kdy nastala změna? Žijeme v době, kdy se ze zlodějů dělají oběti a z obětí zloději, v lepším případě sice oběti současného systému, ale v tvrzení, že si za svoji situaci mohou sami. Prý nemravnost není trestná. A co nemravná korupce? Ta také není trestná?

Vzhledem k tomu, že dle soudu je nemravnost beztrestná, tak se musím ptát co nemravnost, která zapříčiňuje korupci a tunelování? Ta dle výkladu soudu bude pravděpodobně asi opět beztrestná. Občané naší republiky se tímto rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina lidí je podobná výše uvedeným lidem a je v menšině. Tato skupina se vyznačuje vysokou mírou vlastnictví kapitálu, často se na ni nevztahují žádné platné zákony. Proti této skupině je vlastně zbytek poctivých lidí, kteří se živí denně prací, ať už jakéhokoliv charakteru. Jedná se ve své podstatě o většinu obyvatelstva. Na ně se vztahuje veškerý právní řád se všemi svými zakroucenými paragrafy. Demokracie je tedy pouze pro vyvolené, vy budete svobodně souzeni, když budete chyceni.

Naše demokracie je očividně nemocná. Má plno symptomů nějaké vážné nemoci, když vlivní a bohatí lidé určují chod naší země (často i ze zákulisí). Jelikož naše pojetí demokracie selhává, tak na povrch vystupují veškerá negativa, která si jen můžeme představit. Od rozkrádání veřejného majetku, po legalizování korupce, až po demonstrace proti výsledkům svobodných voleb. Ano, i to je naše demokracie, kterou zde budujeme již tři desetiletí. V demokratické společnosti ale musí pravidla platit pro všechny a soudy trestat stejně, pokud je mu dokázána vina. Pokud někdo srazí ženu vozem a ujíždí, aby si poté po chycení policií volal mobilním telefonem kamsi kamarádům do vyšších sfér, tak je něco špatně. Stejně je tomu i v případě lahůdkáře, který už před rokem 1989 dokázal udělat vysoké manko, aby posléze jako lobbista ovládal dění uvnitř ODS. Korunu možného všemu nasadil pár Petr Nečas a Jana Nagyová (Nečasová), kteří legitimizování korupce dovedli do ryzí krajnosti, kdy si na šeptandu sdělovali nějaké ty důvěrné informace od BIS a za peníze daňových poplatníků sobě nakupovali honosné kabelky a kožichy.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora