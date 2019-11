Nad rozhovorem s Ludvíkem Zifčákem…

Sedmnáctého listopadu jsme si mohli přečíst pod titulkem »Bomba…« rozhovor s bývalým důstojníkem StB Ludvíkem Zifčákem, alias studentem Růžičkou, jenž měl zahynout na Národní třídě a tím vlastně měl být učiněn konec tehdejšímu slabému československému politickému vedení. Podle plánu určité významné skupiny ve Státní bezpečnosti mělo dojít k »socialistickému převratu« a moci se měli chopit ti, kteří byli přijatelnější. Zřejmě i pro stejně myslící síly v zemi »našich největších přátel«.

Co nám prostřednictvím Parlamentních listů vzkázal Ludvík Zifčák, dnes úspěšný podnikatel? Především nám sdělil, že byl příslušníkem elitní vojensky organizované složky, která plnila »určité poslání« a na to přísahala a znali »skutečné nálady obyvatelstva«, na něž »vedení strany nebylo schopno reagovat«. Sedmnáctého listopadu provedli proto akci, jíž se sledovala především změna ve vedení státu. On, tedy Zifčák, prý osobně řídil jistou skupinu, jež měla dát »věci do pohybu«. Kdy se pro takové řešení v StB rozhodli a kdo dal příkaz, neprozradil. Dokonce ani v polistopadovém procesu s veliteli SNB, kteří měli pouze zajistit pořádek, a »někdo« se jim pletl do rozhodování, to nesdělil. Přiznal jen, že vytvořili tzv. nezávislou studentskou skupinu, jež dávno před Listopadem se napojila na jiné disidentské skupiny a spolu s nimi organizovala demonstraci na Václavském náměstí. Tady ho také jako podněcujícího výtržníka zatkli. Tím dostal pro disidentské hnutí »zelenou«.

Sedmnáctého listopadu si tedy Zifčák-Růžička zahrál na mrtvého studenta Šmída. Někdo zprávu ovšem musel roznést. I na to byli organizátoři provokace připraveni. Byla tu Drahomíra Dražská, jež byla spolupracovnicí kontrarozvědky. Máme tedy Zifčákovi věřit, že její setkání s Uhlem a rozšíření zprávy do světa nebyla náhoda. Dražská sice odmítá spolupráci s StB, ale to údajně pravda není. Dokument o tom má prý Zifčák stále ještě schovaný.

A Milan Růžička, tedy sám Zifčák? Prý oni to byli, kdo prostřednictvím Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy aj. svolali studenty na Albertov. Pak na Národní třídě »podlehl« policejnímu zákroku. Informace se stala rozbuškou, a i když se brzy prokázalo, že je nepravdivá, už její šíření nebylo možné zastavit. To však už »student Růžička«, vlastně bývalý poručík Zifčák, nám nesděluje. Jen to, pokud by se záměr povedl, dostal by místo na nějaké ambasádě, aby se na čas ztratil. Namísto toho se však dostal do vězení. Byl vyšetřován. Co řekl novým vyšetřovatelům, nikdo zatím neví. V rozhovoru jen prozradil, že za ním byl dokonce ministr Sacher a přinesl mu vzkaz od prezidenta, tedy Havla. Co mu sděloval, je prý jeho osobní věcí.

Nestálo by za to se rozhovorem se Zifčákem zabývat. Bombou není, i když za jeho zveřejnění Parlamentním listům díky. Zifčákovi se totiž věřit nenechá. Je stále přesvědčen o své důležitosti, i když byl jen pionem ve hře mocných. Dělal, co se mu přikázalo, ale kdo mu co přikázal? Proč, je zřejmě jasné. V tom nejsou pochyby. Šlo o změny ve vedení státu. Ale kterým směrem? Proč v tak krátké době všemocná StB, nebo jistá skupinka v ní, připustila, aby sem narychlo přijeli zahraniční poradci? Proč 17. listopadu, tedy v době »Národní třídy«, se sešly špičky estébáckého vedení s vysokým důstojníkem sovětských tajných služeb a zřejmě čekaly na to, co se stane? Proč Moskva najednou podporovala Havla? Legenda o rozhodujícím vlivu některých jednotlivců vč. skupiny Mosty mně stále připadá jen zastíracím manévrem, jenž slouží jenom k dalšímu »znepravdění pravdy«. A Zifčák? »Kolečko« sloužící jiným.

Jaroslav KOJZAR