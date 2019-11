Konečně jiný pohled

Česká televize bývá zpravidla středem mé kritiky. Zbožšťující prezentace výročí 30 let od 17. listopadu 1989 byla tak masivní, na vícero stanicích a po mnoho dnů, že se to s předlistopadovými výročími nedá srovnat. Ve středu však ČT2 přinesla divákům a divačkám zajímavou 1,5hodinovou konfrontaci Soud nad českou cestou, která konečně promluvila k výročí také z jiné strany.

Režisér Robert Sedláček a jeho tým zvolili formu soudního přelíčení, které se odehrálo v kulisách známých ze skutečných soudních síní, ale bylo hrané. Rolí soudce, žalobkyně a obhájce se ujali herci, porotu hlasující o verdiktu tvořili skuteční občané. Jejich mluvčím byl vysokoškolský pedagog profesor Potůček. Známe jej coby šéfa někdejší důchodové komise.

Žaloba zněla odvážně: nesplnění programových cílů sametové revoluce 1989! Co jsme pro její ideály udělali za 30 let? Tak uvedla své vystoupení »žalobkyně«: »Měli jsme na to 30 let, to je delší období, než měla k dispozici první republika, a skoro tak dlouhé, jaké dostali komunisté. Za tu dobu se zemí, na které nám záleží, se dá něco udělat.« A srovnala sliby Občanského fóra s realitou. Zde zazněly argumenty tak rázné, až jsem pojala podezření, že scenáristé čerpali i z našich novin nebo ze zdrojů například blízkých knize Ilony Švihlíkové Jak jsme se stali kolonií.

Obžaloba byla zdrcující: Ročně z naší země odteče do zahraničí téměř 300 mld. korun na dividendách. Našim zaměstnancům zahraniční firmy platí často méně, než je minimální mzda v domovských státech. Za stejnou práci dostáváme zhruba 30 % toho co Němci nebo Rakušané, přitom máme dražší a horší potraviny. Každý desátý je ohrožen příjmovou chudobou. Průměrná mzda sice roste, ale ve skutečnosti na ni dosáhne jen třetina obyvatel. Stali jsme se montovnou, atd. A to se »soud« dotkl jen tří oblastí života společnosti: sociálně-ekonomické, vzdělávání a životního prostředí. Do zahraniční politiky či obrany si netroufl říznout. Žalobkyně důrazně vznesla žalobu za mladé rodiny, důchodce, matky-samoživitelky, ženy, jež za stejnou práci vydělávají méně než muži, za domácnosti šikanované exekutory, za oběti šmejdů a obchodníků s chudobou, »za ty, co pracovali tvrdě, aby nakonec skončili na dlažbě, protože jejich podniky někdo vytuneloval«...

Druhá strana, která u »soudu« též dostala prostor, argumentovala jako hlavním výdobytkem svobodou, svobodou volby včetně svobody dělat chyby.

Pozorný divák nejen poslouchal, ale také se díval. Jaké bylo obsazení? Žalobkyně veskrze sympatická, elegantní dáma mladistvého vzhledu se sebevědomým vystupováním, která ve své praxi zastupuje i neprivilegované. Obhájce vyobrazen jako nesympaťák a ze soukromého dialogu vyšlo najevo, že »běžně zastupuje hajzly«, díky nimž má vilu v Toskánsku. Co tím tvůrci naznačují?

Pořadu bych přesto něco vytkla. Název. To přece nebyl »soud nad českou cestou«, protože tato třicetiletá pouť byla kapitalistická. Lépe by bylo »soud nad českou politikou«, jež ji umožnila. A politiky si zvolili občané.

Monika HOŘENÍ