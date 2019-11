Ilustrační FOTO - Pixabay

Ostravská ČSSD: rozbroje pokračují

Někteří ostravští sociální demokraté jsou stále připraveni se soudně bránit proti zářijovému rozhodnutí předsednictva strany zrušit většinu místních organizací a proti dalšímu postupu strany.

Podle někdejší ostravské předsedkyně Jany Vajdíkové vedení ČSSD neplní své sliby a členům ze zrušených místních organizací různými způsoby brání v přechodu do jiných organizací. Vajdíková řekla, že žalobu by chtěli sociální demokraté podat do 20. prosince, kdy podle vyprší termín pro přechod do jiných organizací ve městě.

Návrh na zrušení 17 z 26 organizací v Ostravě předložila moravskoslezská ČSSD. Zdůvodnila ho špatným výsledkem strany v posledních komunálních volbách a obavou, že mají mezi členy takzvané černé duše. Předsednictvo pak rozhodlo, že většina ostravských místních organizací přijde o licenci. Vajdíková tehdy uvedla, že se rozhodnutí dotkne 293 členů, z nichž většina podle ní do jiných organizací nechtěla. Situaci označila za likvidaci ČSSD v Ostravě.

Sociální demokraté už v září avizovali, že se budou chtít bránit u soudu, protože podle Vajdíkové byli omezeni na svých právech. Chtěli ale počkat, jak se situace vyvine. »Někteří, bylo jich minimum, si požádali o přeregistrováni v jiných organizacích. Vím, že třeba do místní organizace Hrabůvka to bylo zhruba 18 lidí. Ti lidé nebyli na tu schůzi přizváni. A nebyli do té organizace přijati,« řekla Vajdíková. Dodala, že mezi zájemci byl například i Richard Bednařík, který už jednou byl z ČSSD vyloučen a následný soudní spor vyhrál.

Podle Vajdíkové by 20. prosince mělo třem stovkám sociálních demokratů v Ostravě zaniknout členství. Osobně ví pouze o sedmi lidech, kteří byli přijati do jiné organizace. Vajdíková tvrdí, že o schůzích se členové často ani nedozví.

(ste)