Česko-Slovenská Miss Vavrušková převzala jednu z hlavních cen

Jednou z hlavních cen, které absolutní vítězka České Miss a Miss Universe Slovenskej republiky 2019 Klára Vavrušková získala, je roční pronájem bytu v hodnotě 5 000 000 korun od společnosti Century 21 New Home.

»Je to moje první vlastní bydlení. Doteď jsem bydlela u rodičů v Kostelci nad Orlicí a moc se těším, že se konečně osamostatním. Navíc mám po vítězství v České Miss v Praze spoustu pracovních závazků a žít tady mi usnadní život,« usmívala se Vavrušková.

Zároveň ji ale těší, že nebude v hektickém centru. »Bydlet ve městě, nedaleko od centra, a přesto v přírodě, je jednou z největších předností tohoto bydlení. Navíc se jedná o novostavbu, a tak je Klára samozřejmě první uživatelkou bytu,« vysvětlil majitel Century 21 New Home Josef Kříženecký.

Novinkou je i to, že si Klára byt sama zařídila. »V minulosti měly vítězky byt vždy zařízen a nemusel být podle jejich vkusu. Proto jsme Kláře chtěli umožnit, aby si v rámci spolupráce s firmou Laduco a Phase sedačky vybrala vybavení sama,« dodala obchodní ředitelka České Miss Veronika Farářová.

To však nebylo jediné překvapení, které na Vavruškovou v bytě čekalo. Generální partner soutěže Xiaomi ho totiž vybavil chytrými spotřebiči, a to nad rámec její výhry v soutěži. »Skoro všechny spotřebiče mám napojené na telefon a můžu je odkudkoliv ovládat. To je super. A na co se těším nejvíc? Asi na to, až si sem pozvu přátele a společně si promítneme nějaký oblíbený film,« těší se Vavrušková.

Tři desítky let…

Obnovená soutěž Miss se v Česku koná tři desítky let. Soutěži Miss České republiky, kterou od roku 1989 pořádal Miloslav Zapletal, konkurovala od roku 2005 Česká Miss. Obě soutěže se sloučily od ročníku 2011. Značku Česká Miss koupila podnikatelka Marcela Krplová a následně se v roce 2016 dostali do vedení bývalá česká vicemiss z roku 2007 Eva Čerešňáková s podnikatelem Martinem Ditmarem. Loni oba prodali své podíly ve společnosti Miss Events, která organizovala poslední dva ročníky soutěže Česká Miss. Koupila je mezinárodní kosmetická společnost Juliette Armand.

Nadnárodní projekt vznikl spojením soutěže Česká Miss s Miss Universe Slovenskej republiky. A právě toto celkové vítězství Vavrušková koncem srpna v pražském Hudebním divadle Karlín (HDK) oslavila…

(koz)

FOTO – Česká Miss