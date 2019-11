Ilustrační FOTO - Pixabay

Soda a »tajnosti« babiček

Pravda, o sodě, až již o té na praní, či o té jedlé, jsme již několikrát v minulosti psali, ale stále nacházíme další a další »babské« rady, které nám dělají radost a z nichž se leccos můžeme naučit. Chce se mi zvolat: Chvalme jejich (totiž našich babiček, maminek, o prababičkách a jejich předchůdkyních ani nemluvě) moudrost a zkušenost.

Takže jedlá soda. Je pomocníkem při pálení žáhy, pokud na ně trpíte, ale je i skvělým doplňkem při přípravě těsta k pečení. Za pár korun tento prášek koupíte, aniž možná tušíte, že má neuvěřitelnou sílu.

Našel jsem, opravdu jen náhodou, starý, ale dobrý nápad babičky, na očistu matrace v ložnici. Na útržku z kalendáře stálo: »vyčistit matrace«. A k tomu poznámka. Posypej matraci jedlou sodou a nechej působit několik hodin. Větři rukou do povrchu. Potom vyklepej a nech ji odpočinout! Na rozdíl od babiček nemusíme matraci vyklepávat, protože máme vysavač. Jedlá soda je levná, takže jí můžeme použít hodně, i několik sáčků, a poté se jí nemusíme několik hodin vůbec všímat.

Jak na to? Stačí několik sáčků jedlé sody, jeden pořídíte do deseti korun, ale také jen za necelé čtyři koruny. Sodu nasypte na matraci. Klidně ve větším množství, nebude to na škodu. Když je matrace kompletně posypána, rozprostřete ji rukou rovnoměrně a pak se jí už nevšímejte. Nechte sodu zhruba dvě hodiny (ale klidně i déle) působit. Babičky musely matraci venku vyklepat, ale my dnes máme kvalitní vysavače. Důkladně matraci vyluxujte, raději dvakrát. A je hotovo. Teď bude matrace nejen čistá, ale zbavíte ji i nepříjemných zápachů. Oceníte to především v létě po horkých dnech, kdy se hodně potíte, ale i v případě, kdy jste museli polehávat celé dny s nějakou nemocí.

Ostatně, babičky používaly a mnohé dosud používají, jedlou sodu k odstraňování zápachu ze skříní či z ledniček. Soda opravdu má schopnost zápach pohltit. Samozřejmě je jen na jedno použití, potom se musí vyhodit.

A ještě u jedlé sody chvilku zůstaňme. Základem dobré kuchyně je sporák – plynový, elektrický, na chatě či chalupě i starší na pevná paliva. A také pečící trouba. Je špinavý, i když ho tu tam po vaření setřete? Použijte starý dobrý trik, který dobře fungoval již v minulém století. Netřeba používat drahé chemie! Podle, řekl bych – klasické »babské« rady odstraníte i starší nečistoty v troubě či na sporáku. Babičky radí: v 500 ml teplé vody rozpusťte dva padesátigramové sáčky jedlé sody, přidejte lžíci oleje a lžíci saponátu na mytí nádobí. Zhruba zbavte sporák pevných nečistot, poté na něj naneste tenkou vrstvu připraveného roztoku. Nechte zaschnout, opravdu nespěchejte, říkají babičky. Poté nečistoty setřete houbičkou nebo vlhkým hadříkem. Pokud tento trik použijete po každém vaření, bude váš sporák dokonalý.

Jedlá soda pomůže i s plísní v rozích vany (mezi vanou a stěnou), ale i na jiných místech, která jste po koupeli zapomněli očistit. Ostatně – vlhkost v koupelně plísně skoro doslova »milují«! Netřeba (podle babiček, jak jinak) používat chemické prostředky. Zkuste jedlou sodu a ocet! Lžička jedlé sody smíchaná s hrnkem obyčejného osmiprocentního octa dělá zázraky. Smíchejte v lahvi s rozprašovačem. Postříkejte napadená místa, nechte pár minut působit a poté setřete. Výsledek? Však ho posuďte!

Ocet, to je oblíbené téma »babských« rad. V kombinaci s jedlou sodou, jak již zmíněno, je báječným čistícím prostředkem. Nejlepší je smíchat je v poměru jedna ku jedné a vytvořit krémovou pastu, kterou lehce nahradíte i ty nejúčinnější chemické čističe. Ty možná naše milované babičky ani neznaly, ale věděly, že pasta připravená z octa a jedlé sody odstraní skoro jakoukoli špínu, mastnotu i vodní kámen, a navíc má i lehce abrazivní účinky. Stačí pastu za pomoci nanést tam, kam potřebujte, nechat chvilku působit a poté jen vodou spláchnout.

A jedlá soda a ocet, dnes naposledy. Odpadní potrubí páchne. Co si budeme povídat. Proto je třeba ho čas od času vyčistit. Zkuste »babskou« radu z poloviny minulého století. Co je potřeba udělat pro to, aby se vaše potrubí uvolnilo a všechny nečistoty a usazeniny zmizely? Uveďte vodu (2000 ml) do varu, přidejte dva hrnky octa a vařte na mírném ohni zhruba deset minut. Do odpadu (v kuchyni či v koupelně) nasypte dva padesátigramové sáčky jedlé sody, a zalijte je horkým roztokem vody a octa. Nechte působit přes noc. Ráno propláchněte teplou vodou. Bábinky doporučují očistu alespoň jednou týdně. A odpadní potrubí bude bez zápachu…

(jan)