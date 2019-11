Vučič: Aféra vztahy nepoškodí

Srbské rozvědky odhalily rozsáhlou operaci ruské tajné služby, která se v zemi pokoušela verbovat srbské zpravodajské agenty. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek řekl srbský prezident Aleksandar Vučić. Vztahy Bělehradu s Moskvou to podle něj ale vážněji nepoškodí.

Srbský prezident Aleksandar Vučić. FOTO - wikipedia commons

Aféru rozpoutalo tajně pořízené video, na němž ruský špion předává peníze vysoce postavenému srbskému činiteli. »Srbské bezpečnostní orgány při několika příležitostech získaly ve formě videozáznamů a audiozáznamů důkazy o kontaktech mezi plukovníkem Klebanem a členy srbské armády,« řekl srbský prezident. Potvrdil tak informace médií, že ruským špionem je pracovník vojenské rozvědky GRU Georgij Kleban, který byl nejspíš spojkou pro kontakt Moskvou zverbovaného Srba. Podle Vučiče ale srbské rozvědky mají informace i o dalších ruských špionech, podle něj zdokumentovaly »deset kontaktů se třemi zdroji«. Vučič zároveň vyjádřil přesvědčení, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin o operaci ruských tajných služeb nevěděl a že aféra tradičně nadstandardní srbsko-ruské vztahy nepoškodí. »Politiku vůči Rusku, které považujeme za bratrskou a přátelskou zemi, měnit nebudeme... posílíme však obranu našich rozvědek,« řekl Vučić. Případem se na jeho pokyn zabývá vojenská zpravodajská služba VBA.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov doufá v zachování přátelských vztahů mezi Moskvou a Bělehradem. »Nevíme, co je to za incident, je třeba se v tom zorientovat,« konstatoval. »Jsme přesvědčeni, že vztahy mezi Ruskem a Srbskem mají natolik speciální, partnerský, bratrský a spojenecký charakter, že je nemůže nic ovlivnit,« prohlásil. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová sdělila, že aféra může být provokací. Prioritou zahraniční politiky Srbska je směřování do Evropské unie, avšak bez ohrožení tradičně přátelských vztahů s Ruskem. Moskva také stojí za Bělehradem při odmítání uznat jednostranně vyhlášenou nezávislost Kosova a dodává Srbsku zbraně. Vučić se 4. prosince chystá na návštěvu Moskvy, letos třetí.

(ava, čtk)