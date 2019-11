Exprezident Evo Morales. FOTO - wikimedia commons

Z pohřbu další protest

Bolivijská policie ve čtvrtek v centru hlavního města La Paz slzným plynem rozehnala protivládní protesty. Tisíce demonstrantů se původně účastnily velkolepého smutečního průvodu za pět z osmi lidí, kteří zahynuli při úterním střetu příznivců exprezidenta Eva Moralese s policisty a vojáky.

Minulý týden zahájili Moralesovi příznivci blokády některých měst i velké rafinerie Senkata ve městě El Alto, sousedícím s La Pazem. Při pokusu policie blokádu rafinerie ukončit zahynulo osm demonstrantů. Bolivijský ombudsman obvinil policii a armádu z použití nepřiměřené síly. Policie ale ve čtvrtek zasáhla i proti tisícům demonstrantů, kteří do hlavního města přišli v zástupu z El Alta. Někteří z nich na zádech nesli rakve pěti lidí zabitých při blokádě rafinerie. Průvod spontánně vyústil v další z řady demonstrací na podporu Moralese a proti prozatímní vládě.

Morales stál v čele Bolívie jako její první indiánský prezident téměř 14 let. Společně s ním rezignoval i viceprezident Álvaro García Linera, několik členů vlády a špičky obou komor parlamentu. Nejvyšší funkci do nových voleb teď zastupuje senátorka Jeanine Áňezová. Proti jejímu vedení protestují Moralesovi příznivci, obviňují ji z převratu. Exprezident žádá, aby z funkce odstoupila. Moralesova strana Hnutí za socialismus (MAS) ve čtvrtek také oznámila, že ani exprezident, ani viceprezident Linera nebudou v nadcházejících volbách kandidovat. »Voleb se budeme účastnit, a to s mladými kandidáty, obzvláště na prezidenta a viceprezidenta. Kandidáty recyklovat nebudeme,« citovala Reuters člena MAS a místopředsedu dolní sněmovny Henryho Cabreru.

(čtk)