Benjamin Netanjahu. FOTO - wikimedia commons

Netanjahu. Korupce, podvod, zneužití důvěry

Izraelský generální prokurátor Avichaj Mandelblit ve čtvrtek obvinil premiéra Benjamina Netanjahua z podvodu, zneužití důvěry a podplácení. Premiér v reakci uvedl, že neodstoupí a obvinění označil za pokus převrat. Žádá vyšetřit své vyšetřovatele. Obvinění se týkají tří na sobě nezávislých případů, v nichž jde mj. o ovlivňování vlastníků médií a přijímání štědrých darů výměnou za politické výhody.

Netanjahu v televizi odmítl, že by se dopustil něčeho nezákonného, a kritizoval způsob vyšetřování. »Nešlo jim o pravdu, šli po mně,« snažil se překroutit skutečnost. Také poznamenal, že obvinění přišlo »v politicky nejcitlivější chvíli od založení státu«, a zdůraznil, že chce prošetřit osoby, které měly na starosti jeho vyšetřování. Snaží se udělat ze sebe oběť. »Musíme vyšetřovat vyšetřovatele a státní prokuraturu, která přichystala tyto infikované případy,« prohlásil. »Je to pokus o převrat založený na výmyslech a poskvrněném a zkresleném vyšetřovacím procesu,« zdůrazňoval s tím, že Izrael povede i nadále s »odpovědností, oddaností a starostí o budoucnost nás všech«.

V historii Izraele je to poprvé, co bude muset úřadující předseda vlády čelit obvinění z korupce. Stíhání bude pro premiéra obrovskou komplikací při dalším složitém vyjednávání o povolebním zformování kabinetu. Obvinění může zásadně ovlivnit i případné další volby. Prokurátor se rozhodl vznést proti Netanjahuovi obvinění ve všech třech případech, v nichž stíhání loni v prosinci doporučila policie. Na tiskové konferenci řekl, že jeho krok je založen na důkladném zvážení důkazů a že jej učinil zcela nestranně.

Z řad opozice se už začínají ozývat hlasy, aby Netanjahu odstoupil. »Je to pro Izrael velmi smutný den,« napsal na Twitteru šéf centristické formace Modrá a bílá Benny Ganc. »V Izraeli není žádný převrat, jen Netanjahuova snaha udržet se u moci,« doplnil. Zákon premiéra k rezignaci nenutí, Netanjahu se ale bude muset vzdát vedení ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí, která nyní řídí. V čele resortů podle zákona obviněný politik stát nesmí. Podle deníku The Times of Israel může trvat až sedm měsíců, než bude Netanjahu obžalován. Pokud jej soud shledá vinným, hrozí mu v případě úplatkářství až 10 let vězení, za podvod a zneužití důvěry může skončit za mřížemi až na tři roky.

Nejzávažnější kauzou je pro Netanjahua tzv. případ 4000, v němž jde o úplatkářství a ovlivňování médií. Premiér podle vyšetřovatelů uzavřel vzájemně výhodné partnerství s mediálním magnátem Šaulem Elovičem, většinovým vlastníkem telekomunikační společnosti Bezeq. Ta provozuje zpravodajský server Walla a premiér podle obvinění firmě zajistil výnosné regulační opatření výměnou za příznivé zpravodajství o sobě a své vládě. Další dvě kauzy - 1000 a 2000 - se týkají přijetí darů od přátel z řad miliardářů výměnou za politické protislužby a ovlivňování zpravodajství nejčtenějšího izraelského listu Jediot Achronot. Jeho vydavatel Arnon Mozes podle šetření za příznivé zpravodajství o Netanjahuovi získal od šéfa vlády slib, že prosadí právní úpravu, jež poškodí jeho největšího konkurenta - list Israel hajom.

Prokurátor Mandelblit se zveřejněním svého rozhodnutí ohledně premiérova stíhání vyčkával kvůli povolebním vyjednáváním, která trvají od zářijových předčasných voleb. Netanjahu jako šéf strany Likud nedokázal najít koaliční partnery k sestavení kabinetu a poté neuspěl ani Ganc. Ve čtvrtek předal prezident Reuven Rivlin štafetu parlamentu, který se má během 21 dnů pokusit najít někoho, kdo by mohl podporu poslanců získat. Ale existuje jen velmi malá šance, že by parlament mohl uspět, a zemi tak nejspíš čekají další volby, od letošního jara už třetí. V nich může obviněný Netanjahu jako volební lídr a kandidát na premiéra opět usilovat o vítězství, jeho pozice ale bude značně oslabena.

Také izraelští komentátoři se shodli, že by politik neměl zůstat v úřadu. Bývalý děkan právnické fakulty Hebrejské univerzity Mordechaj Kremnicer si myslí, že většina občanů má za nepřijatelné, aby vládu řídil člověk obviněný z vážných zločinů. »Všichni cítí, že tady něco nehraje. Premiér nemůže jít v devět ráno k soudu, a od čtyř odpoledne řídit stát,« řekl. Podobně končí svůj komentář list The Jerusalem Post: »Netanjahu řekl jasně, že hodlá ve funkci zůstat a bojovat zuby nehty až do konce. To je špatně. Na prvním místě musí být tato země. První musí být Izrael. První jsou naše děti. Je čas udělat to, co je zodpovědné. Je na čase odstoupit.«

(ava, čtk)