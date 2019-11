Ilustrační FOTO - Pixabay

Cihly z exkrementů

Skupina středoškolských studentů na Filipínách přišla s nápadem, jak ze psích exkrementů vyrobit cihly. Cílem projektu je zbavit města znečištěných chodníků a případně také snížit výdaje na stavební materiál, napsala agentura Reuters.

Studenti z okrsku Payatas severozápadně od metropole Manily smíchali na vzduchu usušené psí výkaly s cementovým práškem v poměru jedna ku jedné. Vzniklou hmotu vytvarovali do malých kvádrů, jež nazývají biocihlami. »Naše ulice by to skutečně mohlo vyčistit,« tvrdí jeden z učitelů, který na práci studentů dohlížel. Vyjádřil rovněž naději, že by se nápadu mohla chopit místní vláda nebo soukromé společnosti, jež by pomohly proces výroby vylepšit. Studenti jsou toho názoru, že jejich cihly jsou ideální na dláždění chodníků či zhotovení menších staveb, například zídek. Materiál lehce páchne, což však podle školáků časem zmizí.

(čtk)