Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Ekonomika zpomaluje, pomoci má plán

Vláda představí Národní investiční plán do Vánoc. Na setkání s představiteli českého stavebnictví to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož plán představuje celkový potenciál investic v Česku.

Růst české ekonomiky zpomaluje. Vláda proto vytvořila Národní investiční plán, aby zajistila další podporu růstu HDP vedle exportu a spotřeby. Plán shrnuje, jaké investice jsou v republice v nadcházejících letech potřebné. »To není pro nás. To je pro další vlády, aby vůbec věděly, jaký ten potenciál je,« podotkl premiér. »My to předložíme k veřejné diskusi, aby se vyjádřili i občané, jestli jsme na něco nezapomněli. Potom je to otázka realizace,« řekl.

Babiš vloni uvedl, že plán zahrnuje přes 17 000 projektů za 3,45 bilionu korun na roky 2019 až 2030. Do roku 2022 mají být podle plánu financovány projekty za 1,226 bilionu korun. Plán vznikl na základě krajských výjezdů bývalé menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů.

Stavebnictví brzdí

Zpomalení růstu ekonomiky potvrzuje i stavebnictví. Příští rok meziročně vzroste o 1,7 procenta, v roce 2021 zpomalí růst na 0,5 procenta. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research.

Ilustrační FOTO - Pixabay

»Aktuálně očekávaný nástup hospodářské recese je zákonitým jevem. Otázkou je pouze to, kdy nastane, jak hluboce a s jakým časovým průběhem postihne konkrétní průmyslové obory. V současnosti již zaznamenáváme varovné signály, například z hutního průmyslu,« uvedl generální ředitel Pozemního stavitelství Zlín Miroslav Lukšík.

»Důležité je, aby s poklesem zakázek nenastala hysterie o práci, a tím pádem nutnost získat zakázku za každou cenu. Vstupní náklady se jen tak snížit nepodaří,« doplnil obchodní ředitel společnosti Sitel Pavel Schlitter. Podle údajů společnosti IS ceny v soutěžích letos do konce října dosáhly v průměru 101,8 procenta úrovně předpokládaných cen. Meziročně byly nabídkové ceny firem proti předpokládaným vyšší o 4,3 procentního bodu. V krizových letech po roce 2008 při nedostatku zakázek přitom nebylo výjimkou, že firma vyhrála zakázku se 60 procenty předpokládané ceny. Podle většiny odborníků takovou zakázku nebylo možné zhotovit bez dodatečných nákladů nebo ošizení kvality.

Strach o zakázky

Tržby stavebních firem podle jejich ředitelů vzrostou v příštím roce v průměru meziročně o 3,6 procenta, v roce 2021 o 1,3 procenta. Zakázky mají zajištěné v průměru na deset měsíců dopředu, velké společnosti na jeden rok. Zhruba pro 30 procent společností je tato doba delší než loni, naopak pětina mluví o zkrácení. »Domácí stavebnictví bude ovlivněno na jedné straně nedostatkem pracovníků, současně ale také možná relativně nižším počtem nových stavebních zakázek,« podotkl předseda představenstva Trigema Building Tomáš Bělina.

Českému stavebnictví se momentálně daří, po vleklé krizi roste třetí rok za sebou. Vloni stavebnictví meziročně vzrostlo o 9,2 procenta, nejvíce od roku 2003. Letos do konce září růst zpomalil na 2,1 procenta.

(ng)