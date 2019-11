Ilustrační FOTO - Pixabay

Konec energošmejdů by měl přijít brzy

Poslanci hnutí Starostové a nezávislí připravili návrh zákona, který má zamezit podomnímu prodeji energií, zejména plynu a elektřiny. Obce podle nich sice nyní mohou zakázat podomní prodej, na prodejce energií se však nevztahuje energetický zákon.

Novela, kterou už mají poslanci v lavicích, má zabránit případům, kdy podomní prodejci mnohdy úskokem či nekalými způsoby tlačí například na uzavření nových, mnohdy nevýhodných smluv na dodávky energií. Česká obchodní inspekce podle hnutí řeší zhruba dva tisíce případů podomního prodeje energií. »Případů, kdy prodejce dotlačí klienty – nejčastěji seniory, k uzavření nevýhodných smluv, v poslední době přibývá. Hnutí STAN přichází s jednoduchým krokem, který má za cíl nekalým praktikám do budoucna zamezit,« uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

»Situaci je podle mě třeba řešit co nejrychleji. Novela, která by tomu důsledně zamezila a případně přísněji postihla podomní prodejce, by měla být co nejdříve přijata,« řekl našemu listu stínový ministr průmyslu a obchodu KSČM Pavel Hojda.

Stínový ministr průmyslu a obchodu KSČM Pavel Hojda.

Novelu energetického zákona připravila také TOP 09, chce zamezit nekalým praktikám při uzavírání smluv na odběr energií. Norma omezuje třeba dobu trvání smluv maximálně na 36 měsíců, platnost plných mocí na půl roku a zavádí právo na poskytnutí písemné podoby smlouvy. Počítá rovněž se zákazem postihu v případě řádného odstoupení od smlouvy a zákazem prodlužování smluv bez souhlasu zákazníka.

Podle Hojdy je třeba v každém případě upravit zákon, protože zejména lidé vyššího věku se mohou dostat do situace – a mnozí už to okusili na vlastní kůži, kdy jim podomní prodejce, a nejednou jde o skutečného šmejda, vyloženě slíbí věci, které »nejenže nejsou pravdivé, ale dokonce jsou ke škodě těch, kteří by si od něj objednávali elektřinu či plyn. Pokud parlament přijme zákon, který takové chování bude řešit možná i jako trestný čin, tak to bude vymahatelné, a hlavně to bude odrazovat podomní prodejce od toho, aby lidi obelhávali a dostávali do velmi nepříjemných situací toho, kdo by si od nich kupoval elektřinu či plyn,« je přesvědčen Hojda. Dodal ještě, že podomní prodejci si nyní na často opravdu hodně nekalých obchodech vydělávají slušné peníze.

Novelu chystá i MPO, ale kdy ji uvidí Sněmovna?

Navrhovaná právní úprava reaguje na aktuální situaci, kdy obce nemohou efektivně regulovat podomní prodej energií ve smyslu energetického zákona. »Principem navrhované právní úpravy je zakotvení zákonného zmocnění obce vydávat nařízení, kterým je možné stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory držitele licence při výkonu licencované činnosti dle energetického zákona, jsou v obci nebo v její části zakázány, a to přímo do energetického zákona,« odůvodňují Starostové navrhovanou změnu. V současné době tak totiž obce činí prostřednictvím tržních řádů vydaných na základě živnostenského zákona, což však jde podle Nejvyššího správního soudu proti zákonné úpravě, neboť živnostenský zákon stanoví, že výroba elektřiny a plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou a s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu, nejsou živností.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) koncem října ve Sněmovně řekl, že jeho úřad chystá novelu energetického zákona, kde bude nový druh podnikání nazvaný zprostředkovatelské činnosti v energetice. Licence bude udělovat Energetický regulační úřad a zákon stanoví přesné podmínky. Ministerstvo podle něj chystá i další změny, například úpravu možností odstoupení od smlouvy. Ministerstvo zase nedávno představilo změnu občanského zákoníku, která by nekalým prodejcům zboží zpřísnila uzavírání obchodů po telefonu.

Česká obchodní inspekce uložila podle Havlíčka loni klasickým šmejdům, jak je nazval, 15 pokut za 4,7 milionu korun. Ale ještě v roce 2014 to bylo 260 pokut za 29 milionů korun! Ředitel Odboru sporných a schvalovacích řízení Energetického regulačního úřadu Miroslav Rottner dříve uvedl, že na jeho úřad se ročně obrací kolem 13 až 15 tisíc lidí, přičemž zhruba desetina až pětina tak činí kvůli problémům s nekalými obchodníky. Šmejdi je název dokumentu z roku 2013, který mapoval praktiky nekalých prodejců.

(ku)