Asistenti prevence kriminality se osvědčili

Projekt asistentů prevence kriminality se podle zástupců ministerstva vnitra i samospráv osvědčil. Shodli se na tom při konferenci ve Sněmovně k desátému výročí vzniku projektu. Asistentů prevence kriminality nyní působí v obcích a městech, zejména v tzv. vyloučených lokalitách, kolem pěti stovek.

Projekt asistentů prevence kriminality naplnil podle náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka očekávání, osvědčil se v praxi a jde o nejúspěšnější projekt předcházení kriminalitě. »Pomohl zlepšit situaci v řadě měst,« uvedl. Poslankyně a někdejší starostka Rotavy na Sokolovsku Iva Kalátová (ANO) řekla, že bez asistentů prevence kriminality si už nedovede život v Rotavě představit.

»Zkušenosti s tím mám, vím, kde to působí, v severočeském Mostu, u nás v Královéhradeckém kraji ve městě Úpice, kde byly problémy. Projekt tu má svůj význam, protože lidé jsou na asistenty najímáni z problematických komunit a dokážou si získat respekt a sjednat pořádek,« reagoval pro Haló noviny místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru, stínový ministr vnitra KSČM Zdeněk Ondráček.

Stínový ministr vnitra KSČM Zdeněk Ondráček.

Systém prevence kriminality působí podle jeho slov i v řadě jiných věcí. »Pokud je to placená forma z Úřadu práce a z ministerstva práce a sociálních věcí, je jen dobře, že něco takového může být, a je třeba to vyhodnocovat podle jednotlivých lokalit. Jde o to, kdo daného asistenta vede - daná obec nebo městská policie. Zkušenosti mohou být rozdílné. Ale pokud jsem se s tím na vlastní oči seznámil v severočeském Mostu nebo v mé lokalitě v Úpici, tak to význam mělo,« prohlásil Ondráček. Pochopitelně zaslechl a vnímá i negativní ohlasy, ale to je podle něj spíš otázkou toho, jak jsou obec či policie schopny člověka motivovat k tomu, aby splnil úkoly, které se od něj vyžadují.

Z některých asistentů se stali strážníci, i policisté

Asistenti jsou zaměstnanci obce, vedou je pověření strážníci. Jejich pravomocí je především komunikace s lidmi, kteří porušují předpisy a nechovají se řádně, nebo naopak potřebují radu nebo pomoc, podotkl Michal Barbořík z ministerstva vnitra. Asistenti často pocházejí z řad Romů nebo nezaměstnaných lidí. Nováček podotkl, že z některých asistentů se později stali strážníci, případně i policisté.

»Ať to dál pokračuje, prevence není nikdy dost. Lepší vynakládat účelně peníze na prevenci kriminality, než miliony a desítky milionů na výzkumné projekty předsudečné nenávisti a jiných blábolů, které jsou,« zdůraznil komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. »Nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, neusiluje o svržení režimu ani o totalitu, není extremista. Svým jednáním ovšem šíří strach, štěpí společnost a vyvolává antagonismy,« tak ministerstvo vnitra popsalo člověka projevujícího předsudečnou nenávist. Nové označení vláda schválila spolu s výroční zprávou o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018 na 29. dubna 2019.

Projekt začal před deseti lety v Mostě, v němž tehdy působilo 26 asistentů prevence kriminality. Nyní pracuje s finanční podporou ministerstva vnitra, Úřadu práce ČR nebo evropských fondů podle Barboříka 427 asistentů ve 151 obcích. Reálný počet asistentů je podle něho kolem 500, protože mnohá města platí tyto lidi díky dobrým zkušenostem výhradně ze svých rozpočtů.

(ku)