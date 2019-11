Abraham končí v MotoGP, tým Avintia mu vypověděl smlouvu

Motocyklový jezdec Karel Abraham opouští královskou kategorii silničního mistrovství světa MotoGP. Devětadvacetiletý závodník to oznámil na setkání s fanoušky v Brně. Měl sice na příští rok ještě platnou smlouvu se stájí Reale Avintia Racing, tým mu ji ale v pátek vypověděl. V poslední době se spekulovalo, že Abrahama má nahradit dvojnásobný mistr světa třídy Moto2 Francouz Johann Zarco.

"Večer mi přišel email od notáře Avintie ve španělštině, což bylo nepříjemné, protože jsme vždy komunikovali v angličtině. Přeložili jsme si to a byla to výpověď kontraktu," řekl Abraham na setkání s fanoušky na Masarykově okruhu. "Nebudeme pokračovat. Mrzí mě to, měl jsem ten tým rád, stejně jako (motocykly) Ducati. Je to ohromná škoda," uvedl brněnský rodák.

Karel Abraham. FOTO - Wikimedia commons

O možném výměně Zarca za Abrahama se začalo spekulovat v minulých dnech, český závodník byl ale zástupci týmu ujišťován, že počítají i nadále s ním. Nakonec je ale všechno jinak. "Vůbec tomu nerozumím. Máme podepsaný kontrakt a jsme si na 100 procent jistí, že jsme ho žádným směrem neporušili. Budeme situaci dál řešit, ale je jasné, že nebudu pokračovat. Nikdo by nechtěl závodit v týmu, který vám něco takového udělal," konstatoval Abraham.

Abraham si premiérový start v MS připsal v roce 2005 a má jich na kontě 214 ve všech třídách. V královské MotoGP závodil od roku 2011, v týmu Avintia strávil letošní sezonu, získal v ní jen devět bodů a jeho maximem bylo třikrát 14. místo.

Přiznal, že s ohledem na některé problémy s týmem sám uvažoval o výpovědi smlouvy. Po posezonních testech se ale se jeho zástupci dohodl, že budou jednat o možných úpravách kontraktu. Abraham nebyl spokojený hlavně s kvalitou techniky. "Měli jsme domluvený nějaký (závodní) materiál a věděli jsme, že to, co dostáváme, není top," řekl.

O své další budoucnosti momentálně nemá jasno. "MotoGP je už rozebraná, do Moto2 nebo superbiků nechci. Možností moc není, ale já se ani po ničem nedívám. Teď si dám nějakou dobu oraz a uvidíme, co bude. Minimálně na nějakou dobu od toho dám ruce pryč. Teď to pro mě znamená konec kariéry," uvedl Abraham, který v letošním roce obsadil v MotoGP až 24. místo. Jeho nejlepším výsledkem v MS je výhra v Moto2 ve Valencii v roce 2010.

(čtk)