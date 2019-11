Znovu tatáž otázka

Je to třicet let, co vyšel vpravo zveřejněný článek. Můj poslední komentář v tehdejším Rudém právu. Vyvolal mnoho ohlasů, dokonce mezi zahraničními korespondenty, kteří se tehdy objevili na tiskové konferenci. Měl, nebo neměl jsem pravdu? Po třiceti letech je možné rekapitulovat. Pravdu jsem měl. Ne však úplnou. Mýlil jsem se sice ve jménech zahraničních majitelů, ale tehdy jsem spíše ta jména uváděl jako příklady. Nepočítal jsem jen s církevní rozpínavostí a s bezbřehou touhou po majetku, především katolických prelátů.

Když se však dnes dívám zpět, je mně jasné, že jsem nemohl počítat s tím, jakou rychlostí byl majetek nás všech rozkraden, ani tím, v jaké míře budeme vydělávat na »sladký život« nových zahraničních majitelů, že demokracie v pojetí nových vládců je zástěrka pro změnu systému, skryté rozkrádání a pod hlavičkou »pravdy a lásky« se bude hlásat lež a nenávist.

Ano, s Václavem Havlem přišel skutečně do naší vlasti kapitalismus. Přitom, když se stal prezidentem za pomoci hlasů komunistických zákonodárců - kteří neodolali tlaku a někteří z nich, dokonce z obav o svůj život a budoucnost, mu dali svůj hlas - přísahal věrnost na socialistickou ústavu a sliboval mnohé, co v krátké době pomáhal zničit. Jenže lidé v ulicích mu věřili. Davová psychóza ovládla jejich myšlení a ti, co se dostali spolu s Václavem Havlem k moci, zakrývali své skutečné záměry. Navíc supové zvenčí číhali na svou oběť, a dočkali se jí.

Je mi líto, že jsem tehdy měl pravdu. Jenže od onoho zveřejněného komentáře jsme se posunuli ještě dál. Jsme členy NATO, Evropská unie svými nařízeními omezuje naši státní suverenitu, ve školách se učí jednosměrné informace, jsou zneucťovány pomníky našich osvoboditelů, rozevírají se nůžky mezi nejbohatšími a mzdově podprůměrnými občany, jsme zadluženi na několik příštích generací, je vytvářen tlak na zpoplatňování českého zdravotnictví, z menších obcí je těžké se dostat k lékaři, korupce není výjimkou, obchod s drogami není věcí neznámou, média, zvláště pak veřejnoprávní, nás denně přesvědčují přizpůsobenými informacemi, které líčí skutečnost jinak, než se stala, atd. A tak na otázku, kterou jsem tehdy vyslovil, co nás čeká s příchodem Václava Havla, ani po třiceti letech nemohu odpovědět jinak, než jsem odpověděl tehdy, tedy 25. listopadu 1989.

Jaroslav KOJZAR