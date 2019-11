Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Sjezd CDU: AKK vyhráno nemá

Němečtí křesťanští demokraté (CDU) nebudou svého kandidáta na kancléře vybírat v celostranickém hlasování. Rozhodl o tom velkou většinou jejich sjezd v Lipsku. Návrh o celostranickém hlasování předložila část straníků ve snaze zabránit tomu, aby se kandidátkou na kancléřku stala šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová (AKK), s níž nejsou spokojeni. Tato část věřila, že při tomto způsobu výběru by straníci vybrali někoho jiného.

CDU tradičně kandidáta na kancléře vybírá společně se sesterskou bavorskou Křesťanskosociální unií (CSU) a vnitrostranické hlasování křesťanských demokratů by tento proces mohlo výrazně narušit. Také proto šéf CSU Markus Söder na sjezdu před takovou možností varoval. Konzervativní unie CDU/CSU bude svého kandidáta na kancléře vybírat na konci příštího roku, protože současná šéfka vlády Angela Merkelová se rozhodla po skončení nynějšího volebního období v roce 2021 z politiky odejít. Bude to poprvé v dějinách spolkové republiky, kdy aktuální kancléř nebude usilovat o znovuzvolení.

Rozhodnutí sjezdu CDU o něco zvýšilo šance 57leté AKK, že by se mohla stát kandidátkou na kancléřku. Do hry ale příští rok mohou promluvit i další politici včetně premiéra nejlidnatější spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Armina Lascheta či exšéfa poslanců CDU/CSU Friedricha Merze. AKK v pátek delegáty sjezdu překvapila, když jim na konci projevu oznámila, že je připravena okamžitě skončit ve funkci, pokud nenajde dostatečnou podporu pro svou politiku. Sjezd se za ni postavil. Podle německých médií to ale neznamená, že boj se svými vnitrostranickými oponenty, kteří jí vyčítají bezobsažnou politiku nebo nedůraznost, definitivně vyhrála. Spíš jen získala čas. »Šéfka CDU Krampová-Karrenbauerová šla na sjezdu v Lipsku do plného rizika a vyhrála - přinejmenším prozatím,« konstatuje web veřejnoprávní televize ARD. »Krampová-Karrenbauerová se zachránila do roku 2020, nic více, nic méně,« píše zase list Frankfurter Rundschau.

Söder na sjezdu také řekl, že Alternativa pro Německo (AfD) je nepřítelem, proti němuž je třeba bojovat. Uvedl, že se politici AfD chtějí vrátit do 30. let, tedy do doby, kdy se moci ujal nacistický vůdce Adolf Hitler. Na adresu strany, která v sérii voleb z posledních dvou let CDU i CSU ubrala velké množství hlasů, se už v pátek tvrdě vyjádřila také AKK. Řekla, že politici AfD jsou »žháři«, s nimiž není možná žádná spolupráce. Za největšího politického soupeře pro CDU/CSU označil Söder Zelené, kteří jsou aktuálně v průzkumech se zhruba 22 % jen pět procent za CDU/CSU. Zelení jsou nyní stranou, k níž nejčastěji putují voliči nespokojení s CDU. Z každého 100 dřívějších voličů CDU by se jich dnes pro Zelené rozhodlo v průměru 37, pro AfD devět a 29 by raději nešlo k volbám. Od roku 2017 křesťanští demokraté přišli o 2,6 milionu voličů.

