Macron si vůči NATO servítky nebere

Severoatlantická aliance se v současnosti nachází ve stavu mozkové smrti, prohlásil sedmého listopadu francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro britský týdeník The Economist.

Tak silný výraz přímo provokoval k ještě silnější odpovědi zastánců paktu, ovšem nekonala se. Kromě krátkého slovního odsudku, který je pro současné NATO typický v řadě věcí, se žádné horování pro pakt nekonalo.

Jen generální tajemník Jens Stoltenberg považoval za nutné oponovat, že země aliance dělají společně více, než kdy v minulosti. To by nebylo od věci, až na jednu maličkost, NATO »přicmrdává« při tom, co si usmyslily USA a co realizují i bez paktu. Jinými slovy, americký prezident Donald Trump, si dělá, co ho napadne, aniž by se obtěžoval své úmysly s NATO alespoň konzultovat. Takže posílá americké vojáky do pobaltských států, aby tam »demonstrovali americkou sílu«, zcela separátně se domlouvá s Polskem o vyslání amerického kontingentu do Polska za polské peníze a vůči členům NATO jen opakuje stálou »mantru kupčíka«: Plaťte víc peněz, a nakupujte za ně americké zbraně. Pokud budete platit, poskytneme ochranu, ale jen pokud zaplatíte.

Trump se vícekrát vyjádřil ve smyslu, že pokud nebudou Evropané platit dost, USA je mohou nechat »ve štychu«, pokud by došlo na závazek pomoci při obraně člena aliance.

Turecko paktem opovrhuje

I to měl Macron na mysli, především však argumentoval činností Turecka. Je to člen NATO, který ale s paktem nespolupracuje, například odmítá americké nabídky zbraňových systémů ve prospěch ruských. A co víc, Turecko zahájilo agresi proti Sýrii bez jakékoliv koordinace s NATO. Ankara podle všeho centrálou paktu v Bruselu otevřeně opovrhuje, což Macron označil, za »velký problém pro NATO«. Pakt prostě neví, co dělat, jak reagovat. Volí slovní odsudky, které ale nikoho nezajímají.

A mimochodem, turecká agrese znovu posunula do centra pozornosti článek stanov NATO o společné obraně. Podle něho by partneři v alianci měli přispěchat na pomoc, pokud bude Turecko vojensky napadeno. To se ale už formálně stalo a Macron na to upozornil. Syrská armáda se několikrát dostala do střetu s tureckými agresory a především se syrskými žoldáky v tureckých službách, které Asad logicky touží zlikvidovat. Centrála NATO mlčí a jen přihlíží událostem, které před ní staví skutečně složité otázky. Mlčení a neschopnost jakkoli jednat dostaly alianci do situace, kdy doslova věnovala iniciativu Rusku, které jí bohatě využilo. Fakticky ukončilo tureckou agresi.

Tohle všechno zajímá především britská média. I když mají co dělat s přípravou brexitu, nezapomínají na krizi paktu NATO. Už proto ne, že počátkem příštího měsíce se bude konat summit NATO v Londýně. Také Britové se ptají, jaký je vlastně postoj Washingtonu, který nedávno opustil Kurdy a dal tak vlastně zelenou turecké invazi. BBC se proto jízlivě zeptala: »Jsou Kurdové pro Američany méně než Evropané, nebo i Evropu Trump zradí?«

Paříž chce vést

Především si však britská média všímají francouzské snahy získat evropské vojenské vedení. Macron již déle propaguje projekt evropské armády, samozřejmě pod francouzským vedením, vždyť Francie disponuje jadernými zbraněmi. Velká Británie také, ale už je z Evropy jednou nohou venku a její schopnost jaderného odstrašení je stále zpochybňována tvrzeními, že Británie má jadernou kapacitu jen díky blahovůli USA a fakticky také pod velením Spojených států amerických. Žádný div, že Macron využívá momentu »odchodu Londýna z Evropy«, aby svůj hýčkaný projekt Evropy pod vojenským vedením Francie posunul trochu dál.

Nicméně nejde jen o vedení, měla by se změnit role Evropy ve světě, tedy výrazně posílit například prostřednictvím federalizace. A také vyřešením současných přezrálých problémů, v první řadě změnou vztahů s Ruskem. Silná Evropa by měla se svým silným sousedem na východě žít v přátelských a plodných vztazích, protože to prostě potřebuje a politika sankcí se jeví spíš trapně než účinně.

Jako už pár let

Jak bude probíhat londýnský summit NATO, by mohlo být předčasné předjímat, BBC ale tvrdí, že »jako vždycky«. Němci prý budou nadále trvat na tom, že zvýšení příspěvků na NATO není třeba, zatímco USA budou tvrdit opak.

A Francouzi nepřestanou nabízet svou evropskou armádu bez USA a pravděpodobně i bez Británie. Dohoda mezi státy NATO prostě nadále možná nebude, a tak prý pakt zvolí osvědčený prostředek. Opět vytáhne dlouho omílanou ruskou hrozbu v naději, že tak svou vlastní krizi ustojí. Nakonec, dělá to už pár let.

