Rozhovor s Pavlem Vajčnerem, předsedou představenstva vinařství Znovín Znojmo

Výnosy klesly, ale kvalita je vynikající

Mezi přední výrobce vína a pěstitele vinné révy v České republice patří a.s. Znovín Znojmo se sídlem v Šatově. Obhospodařuje více než půl tisícovky hektarů vlastních vinohradů na Znojemsku a Hustopečsku včetně vyhlášené vinice Šobes v Národním parku Podyjí, kde se zdejší mikroklima podobá skvělým podmínkám pro růst révy vinné, jaké jsou například na německé řece Rýn nebo v údolí francouzské Rhony.

Jak letos přálo zrání hroznů na vinicích počasí?

Počasí nás neustále překvapuje a z pohledu vína je v posledních letech velmi pozitivní. Jaký byl rok 2019 z pohledu vinařského? Zimní mrazy ani jarní mrazíky významně neovlivnily vinnou révu. Po nadprůměrných teplých a suchých zimních měsících – únoru, březnu 2019 – jsme byli zvědavi, zda i duben a květen budou extrémně teplé a suché jako v roce 2018. Duben byl sice nadprůměrně teplý, ale proti extrémně teplému dubnu 2018 teplejší jen o málo. Úplně jiný byl ale květen 2019. Teplotně spíše podprůměrný, ale srážek na Znojemsku a prakticky v celé republice bylo opravdu hodně. Na Znojemsku místy až sto milimetrů. To v posledních letech nebylo obvyklé. Vegetační náskok se během chladnějšího května smazával, a tak jsme byli rádi, že extrémně teplá první polovina června posunula dopředu začátek kvetení vinné révy. Kdyby nepřišly tyto vysoké teploty, mohl by se vývoj hroznů opozdit.

Významným v roce 2019 byl srpen. Střídaly se studené noci a teplé dny a také v srpnu bylo vždy několik dnů chladnějších a několik dnů teplejších. To vše mělo pozitivní vliv na vyšší aromatičnost vín než v jiných letech. A tak jsme letos sbírali na Znojemsku hrozny jako obvykle až v září, sice už o čtrnáct dní dříve, ale ne už v srpnu jako loni. Vinaři jsou letos s kvalitou vína moc spokojeni. Horší to bylo s výnosy. Ty byly o 30–40 % nižší, než se očekávalo. To je z pohledu ekonomického pro vinaře ztráta. O charakteru vín ročníku 2019 se dá výstižně říci to, co měl ve sloganu Vinařský fond: »Sluncem slazené, nocí kořeněné.« Po stránce kvality se tento ročník určitě zapíše do historie zlatým písmem.

Nepřítelem vinařů jsou houbové choroby a nálety žravých špačků. Na moravských vinohradech letos opeření zloději hodně plenili. Byly postiženy i vinice Znovínu, případně jaké mu způsobili špačci škody? Lze vůbec účinněji zabránit jejich plundrování?

Špačci – věčné téma. Jsou čím dál drzejší a rafinovanější. Zajímavé letos bylo, že extrémní množství špačků bylo na východ od Pálavy, směrem na západ jich bylo méně anebo přiletěli až ke konci sklizně. Bojujeme s nimi, jak se dá. Některé vinice se uhlídaly. Ale některé vinohrady byly špačky doslova zpustošeny. Je to jeden z důvodů nižších sklizní.

Kolik bílého a červeného vína z letošní sklizně vyrobíte? Ze kterých odrůd bude vína nejvíce?

V letošním roce Znovín zpracoval přibližně stejné množství hroznů jako v roce 2017 a 2016, ale jen díky nově plodícím vlastním vinicím i novým dodavatelům hroznů. Hektarové výnosy byly pod mnoholetým průměrem. Modrých odrůd jsme zpracovali asi 20 procent. Nejvyšší výnos zaznamenala odrůda Veltlínské zelené.

Již dříve jste uvedli na trh velmi kvalitní a žádaná vína s nálepkami Ještěrky zelené – Lacerty viridis a Ledňáčka říčního na lahvích. Jde o symboly toho, že hrozny se rodí v nejčistším lůně přírody. Přicházíte nyní ještě s nějakým jiným nápadem v označení lahví, s dalším tvorem z živočišné říše?

V naší nabídce »Katalogu vín, služeb a informací« nám přibylo třetí »zvířátko«. Rosnička zelená spojená s počasím. Pozdnější odrůdy, zejména Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský, reagovaly velmi pozitivně na extrémně horký vinařský rok 2018 a to se projevilo i ve vínech z tohoto ročníku. Počasí hraje stále větší roli v projevu vína. Vedle půdy, půdního podloží, mikroflóry v půdě, odrůdy a také člověka, má počasí v poslední době rozhodující vliv na charakter vína.

Znovín za svá vína pravidelně sklízí rozličná ocenění nejen na domácích výstavách a soutěžích, ale i na evropských a světových kolbištích. Jak tomu bylo letos?

Uvedu jen několik posledních příkladů. Získali jsme stříbrnou medaili na Vinagora 2019 v Maďarsku za Muškát moravský. Bronzovou medaili na Texas International Wine Competition 2019 ve Spojených státech amerických za Veltlínské zelené, pozdní sběr, a za Ryzlink rýnský, výběr z hroznů. Rovněž z USA máme za tento ryzlink stříbrnou medaili na Finger Lakes International Wine Competition 2019 a další stříbrnou medaili na Great American International Wine Competition 2019. Ve Francii byla Znovínu udělena ještě zlatá medaile na Vinailes Intearnationales 2019 za Ryzlink rýnský, výběr z hroznů. Zlatou medaili jsme získali i na Vinagora 2019 v Maďarsku za Chardonnay, pozdní sběr. A tak bych mohl pokračovat.

Jaké množství vína vyvážíte do zahraničí a do kterých států?

Exportujeme jen menší množství vína, spíše je to doplněk. Zabýváme se zajímavými exportními zakázkami. Například v pátek 15. listopadu 2019 se konal velmi prestižní takzvaný Velvet Freedom Ball organizovaný českou ambasádou v Londýně. Znovín byl hlavním dodavatelem vín. Jednalo se o Veltlínské zelené řady VOC Znojmo a Rulandské modré, výběr z hroznů.

Co se nyní děje na české a moravské vinařské scéně?

Loni byla hlavním tématem sudová vína. Letos to vypadá, že hlavním tématem je vytvoření podrobnějších univerzálních pravidel pro výrobu vín označených VOC – tedy vín originální certifikace. Když byl před deseti roky ve Znojmě založen první apelační systém v České republice - VOC Znojmo - pro odrůdy Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené, nikdo netušil, že budou vína VOC Znojmo tak úspěšná. Následně po vzoru Znojma vznikla další VOC. V současnosti jich existuje v ČR asi čtrnáct a další určitě v nejbližší době přibydou. No, a aby si značka VOC zachovala vysoký kredit a byli jsme čitelní i v zahraničí, je potřeba nastavit nová aktualizovaná pravidla, která budou vyhovovat všem, kdo mají zájem vyrábět tato vína. A to je jablko sváru!

V čem vězí problém?

V sjednocení myšlenek a názorů všech vinařů na Moravě i v Čechách. To je však téměř nadlidský úkol! Ale věřme, že se aktualizovaná pravidla vín VOC vytvoří v přijatelné formě pro všechny vinaře. Současně se tím do budoucna připravíme i na vyšší stupně vín VOC, jdoucích až do konkrétních vinic.

Po čem jiném ještě nejvíce volají moravští vinaři? Co překáží v jejich práci?

Jde zejména o menší vinaře, kteří musejí odvést práci ve vinohradě, při výrobě vína, víno realizovat na trhu, a přitom musí vést spousty agendy a evidencí. My ve Znovínu máme zaměstnáno více lidí a každý má na starosti něco. Pěstování révy, výrobu vína, prodej, ekonomiku i veškerou agendu a evidenci. To vše musí malý vinař zvládnout v jedné osobě.

Je málo známo, že ve Znovínu také děláte olej z hroznových jadérek. K čemu je to dobré?

Při výrobě vína po vylisování hroznů vznikají takzvané matoliny, z nichž je možné šetrným způsobem oddělit hroznová jadérka obsahující hodně cenných látek prospívajících zdraví člověka. Z usušených, vyčištěných a rozdrcených jadérek se za studena pod velkým tlakem lisuje hroznový olej. Je vyroben bez jakýchkoliv příměsí a konzervantů, aby v něm zůstaly obsaženy cenné polyfenoly, vitamíny, lecitin a další bioaktivní látky. Vědecké a lékařské studie prokázaly jeho příznivý vliv na náš organizmus.

Můžete být konkrétnější?

Dle těchto studií je hroznový olej silný oxidant a je velmi účinný v prevenci srdečních onemocnění, má preventivní účinky proti výskytu rakoviny, zpomaluje degenerativní onemocnění jako je Alzheimerova choroba, příznivě ovlivňuje množství cholesterolu v krvi a příznivě působí na alergiky, ovlivňuje průběh diabetu.

A jak se takový olej z hroznových jadérek užívá?

Je využitelný v gastronomii podobně jako olivový. Můžete si také nakrájet bagetku a namáčet si ji v něm. Takto ochucená bagetka může být i příjemným společníkem k vychutnávání vína. Lze také, ale to už není tak příjemné, užívat dvakrát denně jednu až dvě kávové lžičky. Olej je nabízen zájemcům v lahvičce o obsahu necelé dva decilitry.

Co byste vzkázal našim čtenářům?

Protože se blíží konec roku, chtěl bych čtenářům Haló novin popřát v příštím roce jen samá dobrá moravská vína, a nejlépe ze Znovínu Znojmo.

Jan JELÍNEK