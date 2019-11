»S námi přichází zákon«

Američtí zákonodárci snad dokonce v jednotném hlasování schválili »zákon o lidských právech a demokracii v Hongkongu«. Poté, co administrativa prezidenta Trumpa dala zelenou židovským osadám na území spravovaném palestinskou samosprávou, a předtím dokonce schválila anexi Golanských výšin, které Izrael okupoval v roce 1967, co uznala za prozatímního prezidenta Venezuely opozičního vůdce Guaidóa a po puči v Bolívii i samozvanou prezidentku, jde o další z činů, které namísto zklidnění situace ve světě ji ještě více rozjitřují.

Jde ale vůbec v Hongkongu o lidská práva, anebo o pokus vymanit se z jurisdikce Čínské lidové republiky? To druhé je zřejmě pravdou. Je přece třeba poškodit Čínu, dnes jejich, tedy USA, nejvýznamnějšího oponenta na zeměkouli.

Proto byl proti ČLR nasazen zcela nový kalibr. Zákon! To slovo samo se až příliš často objevuje v amerických kovbojkách. Vzpomínáte? »Se mnou přichází zákon«. Američané jsou na tato slova zvyklí. Je pro ně něčím normálním vzít kolt (cokoli, co střílí) a střílet. Ti muži s hvězdou ve filmech zákon hájili. Jenže jaký? Takový, který oni pokládali za správný, i když třeba do práva měl hodně daleko. Právo bylo kolt, a kdo uměl lépe střílet nebo měl lepší zbraň, mohl být ostatně také zákonem nebo dokonce »nad zákon«.

Tentokrát američtí zákonodárci skutečně přijali »zákon«. Nazvali ho »zákon o lidských právech a demokracii v Hongkongu«. Zákon ovšem, nechceme-li se dostat do myšlení tvůrců »střílejících filmů«, je třeba dodržovat. Když se nedodržuje, následuje trest. Jak však budou trestat Čínu, když současná hongkongská administrativa konečně zjedná ve městě pořádek? Když lidé, kteří se »studenty« a opozičníky nesouhlasí, budou mít čas na práci a nebudou se muset bát o své majetky a snad i životy? Jaký trest Spojené státy vynesou k těm, kteří pořádek zavedli? Chápu, že pořádek v Hongkongu pro USA znamená porážku, protože to nebude »jejich pořádek«. Jak tedy chtějí svůj »zákon« prosadit? Období »mužů zákona«, kteří si právo vynutí koltem, je pryč. Navíc Čína není Amerika. Je svrchovanou zemí se svými pořádky. Zákony přijaté ve Spojených státech pro ni nejsou zavazující. Prostě tam neplatí. Budou přijaty nové sankce, vojenská plavidla se přiblíží k teritoriálním vodám ČLR, zakážou Číně to i ono a zvýší obrátky »ve studené válce«, které budou už zavánět tou »horkou«? Svět opět bude dál od míru. A vinen nebude nikdo jiný než americký imperialismus, jenž se snaží o světovládnost.

Americkými zákonodárci přijatý zákon je ovšem farizejské opatření. Kdyby šlo totiž o lidská práva či právo vůbec, pak už dávno by Spojené státy musely vystoupit se zákonem na obranu Katalánců či jejich vůdců odsuzovaných na léta za to, že chtějí více svobody, nemohly by pomáhat, a to dokonce vojensky, odtržení Kosova od Srbska a ani se v klidu dívat, jak v Saúdské Arábii vraždící s americkými zbraněmi v šíitské části Jemenu jsou porušována lidská práva žen a odpůrci tamního režimu jsou ohroženi na životech. Takové zákony, které by hájily skutečné právo a pořádek a lidská práva ve zmíněných zemích, by v USA nepřijali a nepřijmou.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)